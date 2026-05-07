Renault suspende la adjudicación de vehículos para España y rebaja su propuesta de convenio colectivo

Archivo - Imagen aérea de las factorías de Renault en Valladolid. - RENAULT - Archivo

VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Renault ha comunicado a los sindicatos que suspende la adjudicación de vehículos para sus factorías de España y ha rebajado su propuesta para el convenio colectivo para los próximos tres años.

La empresa ha respondido así en el marco de la décima reunión negociadora del convenio para los próximos tres años, en la que se ha producido un receso en el que los sindicatos han analizado la propuesta de la empresa presentada a primera hora de la mañana, que mejoraba levemente algunos aspectos de las anteriores.

Sin embargo, ante la negativa a aceptar las condiciones por parte de los representantes de los trabajadores, la Dirección ha comunicado que suspende la adjudicación de vehículos para España y ha advertido de la variación de las previsiones para las factorías, ya que se producirían bajadas de producción y empleo sin modelos eléctricos, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.

Renault había presentado a primera hora una propuesta en la que mejoraba levemente algunos aspectos del bloque salarial como la paga única anual para los próximos tres años, de manera que ofrecía una subida de IPC más un punto adicional y una paga única de 400 euros, la misma que en 2027 con un incremento ligado al IPC, mientras que en el último año de vigencia del convenio ofrecía una subida equivalente a la inflación y otros 200 euros brutos.

Además, contemplaba otras mejoras como elevar la contratación de indefinidos de 100 a 300 empleados o incrementar la hora extra el 15 por ciento y limitar el máximo de sábados por año a 14 por turno.

Sin embargo, ante la negativa de los sindicatos, ha anunciado la suspensión de la adjudicación de vehículos ya ha realizado una nueva propuesta a la baja para un convenio a tres años con subidas anuales únicamente del IPC y una eliminación de la prima de contribución.