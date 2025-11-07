Renault Twingo: el 'icono urbano' llega en gama eléctrica, desde menos de 20.000 euros a partir de 2026

Archivo - El nuevo Renault Twingo E-Tech que se comercializará a partir de 2026. - RENAULT - Archivo

PARÍS, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fabricante francés Renault ha presentado este jueves el nuevo Twingo E-Tech eléctrico, un modelo que será producido en Europa y que se convertirá en una de las versiones más asequibles del segmento A por un precio desde 20.000 euros antes de ayudas y descuentos de la marca.

El Twingo E-Tech eléctrico tendrá bajo el capó una batería LFP (un 20% más barata en términos de producción y más eficiente) de 27,5 kWh útiles y un motor de 60 kW (82 CV). Ello le permitirá acelerar de 0 a 50 km/h en 3,8 segundos y ofrecer hasta 263 km de autonomía WLTP, según especifica la marca.

La recarga estándar se realiza con un cargador de corriente de 6,6 kW que incorpora el vehículo, aunque los clientes pueden optar por el paquete 'Advanced Charge' con una carga bidireccional en corriente alterna de 11 kW.

Además, tendrá la opción de poderse recargar en corriente continua con un cargador público de hasta 50 kW, capaz de llenar la batería del 10 al 80% en apenas 30 minutos. Además, gracias a la función V2L, el vehículo puede alimentar dispositivos externos de 220 V.

SERÁ EL TERCER MODELO ELÉCTRICO MÁS BARATO EN ESPAÑA

Fabricado en la planta eslovena de Novo Mesto, el modelo llegará a los concesionarios a principios de 2026 a Eruopa y se posiciona como una alternativa "accesible, moderna y sostenible", según manifiesta la compañía. El nuevo Twingo, además, se ha convertido en el primer modelo de la compañía que se desarrolla en menos de dos años y con un coste para el cliente por menos de 20.000 euros.

Tras su nacimiento hace 33 años, el Twingo ha dado 4,1 millones de ventas a la marca Renault. Cuando llegue al mercado europeo en 2026 por un precio inferior a 20.000 se convertirá en una alternativa eléctrica como segundo vehículo familiar y para moverse por la ciudad.

Con su estilo peculiar, Twingo será el tercer modelo eléctrico más asequible al contado en España con poca distancia sobre el Leapmotor T03 que parte de 18.600 euros y una autonomía eléctrica de 265 km y el BYD Dolphin Surf --modelo más vendido en el mes de octubre entre los eléctricos-- que cuenta con un precio de 19.990 euros y un recorrido de 322 km sin necesidad de recarga.

"El reto ha sido ofrecer un coche eléctrico pequeño por menos de 20.000 euros sin renunciar a la producción europea ni a nuestro compromiso con la descarbonización", explicó el consejero delegado de la marca Renault, Fabrice Cambolive. Así el responsable de Renault ha destacado que Twingo "reducirá la huella de carbono es su ciclo de vida útil hasta un 60% en comparación con un coche similar de combustión".

UN DISEÑO COMO EL 'VIEJO', PERO MÁS TECNOLÓGICO

Renault ha reinterpretado los rasgos más reconocibles del Twingo original como los faros redondeados, la parrilla mínima en forma de sonrisa y su silueta de monovolumen compacto, pero con un aire 'retro' en esta nueva interpretación del vehículo. Con 3,79 metros de largo, cuatro plazas y cinco puertas, el nuevo Twingo ofrece una imagen "simpática pero sofisticada" con tecnología 'Full LED' y opciones de color en cuatro tonalidades: desde negro, rojo, verde o en amarillo mango.

Twingo E-Tech eléctrico está equipado, tanto en sus dos acabados 'Evolution' como 'Techno', con ruedas de 16 pulgadas con embellecedores. En ambos casos, se pueden sustituir opcionalmente por llantas de aleación diamantadas de 18 pulgadas.

En el interior, el "espíritu Twingo" se plasma en un habitáculo luminoso, colorido y modular. El tren delantero es idéntico al de Renault 5 y Renault 4 E-Tech eléctrico, mientras que el tren trasero multibrazo se sustituye por un eje flexible derivado del de Captur. Como novedades, el techo cuenta con un abecedario al 'estilo Twingo' y el capó no se puede abrir, tan solo tiene una apertura para introducir líquido del parabrisas.

Los asientos traseros deslizantes hasta en 17 cm y el respaldo abatible del pasajero permiten alcanzar una capacidad de carga superior a los 1.000 litros (hasta 305 litros sin reclinar los asientos), un hito en su categoría. También en su interior, en el techo, este modelo cuenta con un abecedario 'estilo Twingo' que hacen que este modelo se salte las normas del mercado tradicional.

La doble pantalla digital, de siete pulgadas para la instrumentación y de diez para la de infoentretenimiento introduce OpenR Link con Google integrado, una tecnología destinada a modelos de mayores proporciones, pero que por primera vez se introduce en Renault en un modelo urbano.

Renault ha querido que el nuevo Twingo sea tan fácil de usar como su antecesor. Por ello también ha introducido Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, el avatar 'Reno' como asistente virtual con inteligencia artificial y ChatGPT integrado para acelerar las peticiones al volante sin tener que parar el vehículo y la función 'One Pedal' en el acabado 'Techno', donde a través de las leves se puede activar el cuarto modelo de regeneración de energía que permite conducir sin pisar el freno --una característica que tiene el R4 y que próximamente tendrá el R5--.

Por último, el fabricante francés suma a Twingo un arsenal de 24 ayudas a la conducción (ADAS), entre ellas el frenado automático de emergencia marcha atrás, control de crucero adaptativo, detector de fatiga y asistente de aparcamiento manos libres, que por primera vez se incorpora en un modelo de estas características.