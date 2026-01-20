Renault vende 1,6 millones de vehículos en todo el mundo en 2025, un 3,2% más

Archivo - Mégane - GROUPE RENAULT - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renault ha vendido más de 1,6 millones de turismos y vehículos comerciales ligeros en todo el mundo en 2025, lo que supone un incremento de las comercializaciones del 3,2% respecto al año anterior.

"Con tres años consecutivos de crecimiento y un fuerte aumento de las ventas mundiales de turismos, Renault ha demostrado la solidez y la coherencia de su estrategia. En 2025, la complementariedad del crecimiento europeo y la expansión internacional impulsaron un rendimiento sostenible", ha destacado el director global de Ventas y Operaciones de la marca Renault, Ivan Segal.

Las ventas mundiales de vehículos comerciales ligeros fueron de 336.505 unidades, lo que supone un descenso del 16,5%, debido a la disminución del TIV europeo (un 8,3% menos respecto al año anterior), la retirada progresiva de Express y el aumento gradual de la nueva gama Master.

El segmento de turismos tuvo un crecimiento interanual del 10% y las ventas de modelos electrificados (tanto turismos como vehículos comerciales ligeros) ya supusieron seis de cada diez vehículos de la firma francesa (el 60% del total).

CRECEN LAS VENTAS DE TURISMOS EN EUROPA

Renault ocupó el segundo puesto en Europa en 2025, con unas ventas de más de un millón de vehículos. Las ventas de turismos en Europa crecieron un 7,4%, hasta alcanzar una cuota de mercado del 5,7% en 2025 (un crecimiento de 0,3 puntos porcentuales respecto a 2024), equivalente a la comercialización de 750.600 unidades.

En 2025, los vehículos electrificados representaron el 60% de las ventas de Renault en Europa, lo que supone un aumento de 12 puntos con respecto al año pasado. Las ventas de híbridos subieron en Europa en un 17%, hasta 287.374 vehículos, mientras que las matriculaciones de turismos 100% eléctricos aumentaron en un 72% interanual, hasta 151.939. En total, esta clase de modelos representaron casi el 60% del total de las ventas de Renault en el Viejo Continente (el 38,4% del total fueron híbridos y el 20,2% fueron eléctricos).

El crecimiento de las ventas fuera de Europa fue del 11,7% (621.435 vehículos vendidos), lo que representa el 38% del volumen total de la marca (+2,9 puntos más respecto al año anterior).

En América Latina las ventas aumentaron un 11,3% (272.600 ventas), impulsadas por el éxito de Kardian. En Turquía, Renault se situó en primera posición en este mercado con un crecimiento del 8% y 144.331 ventas, gracias a los buenos resultados del segundo semestre y al éxito de Duster.

Mientras, en Corea del Sur, las ventas se duplicaron con creces hasta alcanzar las 52.300 unidades (+55,9%), y en Marruecos la firma francesa logró un crecimiento del 44,8%, vendiendo 41.100 vehículos, con un aumento de la cuota de mercado de 1,4 puntos hasta alcanzar el 17,4%.

Finalmente, en Inidia, Renault registró un aumento interanual del 18,3% en el segundo semestre de 2025, con un crecimiento de las ventas en el cuarto trimestre del 27,4%, lo que refleja un claro cambio de tendencia en la dinámica del mercado.

2026 RESULTADOS

De cara al 2026, Renault espera continuar aumentando sus ventas en Europa, con nuevos lanzamientos como la sexta generación del Clio, la mpliación de mercados para modelos como el Renault E-Tech o el lanzamiento del Twingo E-Tech, al que Segal ve "mucho potencial".

Además, la aceleración de las ventas de vehículos comerciales ligeros se verá respaldada por la nueva gama Master, más amplia, así como la continuación de su ofensiva de electrificación.

En el plano extraeuropeo, Renault apostará por la entrada del Boreal en nuevos mercados de Latinoamérica o la llegada de Filante a Colombia o Corea del Sur, así como el regreso del Duster a India. Además, desde ahora y hasta 2027 se presentarán tres productos más del Plan Internacional de Renault.