El 'rent a car' crece un 2,41% en abril, hasta 32.140 matriculaciones, según Feneval

Canal 'rent a car' - FENEVAL

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El canal 'rent a car' ha experimentado en el mes de abril un incremento de las matriculaciones del 2,41% --entre turismos e industriales--, registrando un total de 32.140 unidades, según datos de la consultora MSI para Feneval, respecto al mismo mes del año anterior.

En lo que respecta al canal de empresas, durante este periodo ha contado con un aumento del 9,74%, hasta las 44.127 matriculaciones. En el caso del canal de particulares, crece un 10,87%, con 47.467 matriculaciones.

En el acumulado del año, el canal RAC cierra un total de 114.665 matriculaciones, lo que supone un aumento del 11,50% con respecto al pasado 2025. En cuanto a los canales de empresas y particulares, sus datos también son positivos, con subidas del 7,88% y 6,58%, respectivamente.

Baleares se posiciona con un mayor nivel de crecimiento mensual, si se compara con el mismo mes del ejercicio anterior (+134,78%). También destacan los datos de Cataluña (+129,65%) y Navarra (+66,67%). Por otro lado, La Rioja (-100%), Asturias (-94,57%) y País Vasco (-87,84%), registran los principales descensos de abril de 2026.

DESGLOSE POR MOTORIZACIÓN

A lo largo del mes de abril y, dentro del canal RAC, los vehículos de diésel/eléctrico enchufable registran la mayor subida en las matriculaciones, con un 609,09%. Tras ellos, los gasolina/eléctrico, con una subida del 36,58%, y los gasolina mild hybrid con un crecimiento del 33,27%.

Por su parte, las mayores caídas de este periodo corresponden al eléctrico puro, con una disminución del 69,97%, al gas licuado con petróleo (GLP) con un 33,49%; o los vehículos diésel, con un descenso del 15%.

Por otro lado, los vehículos con motorización gasolina (36,71%) continúan copando la mayor cuota del mercado, seguidos por los gasolina mild hybrid (27,59%). En cuanto a los vehículos de motorización plenamente eléctrica, su cuota total en el mercado es del 0,92%.