El 'rent a car' incrementa un 23,8% sus matriculaciones de febrero, con 21.874 operaciones

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'rent a car' ha cerrado el mes de febrero con un crecimiento total del número de matriculaciones del 23,8% --entre turismos e industriales--, concluyendo el mes con una cifra de 21.874 unidades, según datos de la consultora MSI para Feneval.

En lo que respecta al canal de particulares, obtuvo un alza del 3,44%, con 44.095 matriculaciones, mientras, en el caso del canal de empresas, las entregas llegaron hasta las 38.374 unidades, un 4,46% más.

A lo largo del mes de febrero y, dentro del canal RAC, los vehículos híbridos enchufables (PHEV) fueron los que más aumentaron en sus matriculaciones, un 344,47%. Tras ellos, los diésel 'mild hybrid, con una subida del 142,91%, y los gasolina 'mild hybrid', con un crecimiento del 78,95%.

Por su parte, las mayores caídas correspondieron a los de gas licuado con petróleo (GLP), con una disminución del 69,36%, los eléctricos, con un 14,97%, o los vehículos de gasolina, con un descenso del 6,28%.

Por otro lado, durante el segundo mes del año, los vehículos con motorización gasolina (29,69%) coparon la mayor cuota del mercado, seguidos por los de gasolina 'mild hybrid' (28,48%). En cuanto a los vehículos de motorización plenamente eléctrica, su cuota total en el mercado se situaron en el 2,77%.

En el análisis por regiones, Aragón se posicionó con un mayor nivel de crecimiento si lo comparamos con el mismo mes del ejercicio anterior (+40%). También destacan los datos de La Rioja (+38,89%) y Cantabria (+29,77%). Por otro lado, Canarias (-10,95%), Navarra (-8,95%) y Cataluña (-6,09%) registran los principales descensos de febrero de 2026.