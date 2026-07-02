El 'rent a car' incrementa un 6,68% sus matriculaciones en el primer semestre, con 181.812 operaciones

Canal 'rent a car' - FENEVAL

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El canal 'rent a car' (RAC) ha experimentado un aumento del 6,68% de las matriculaciones en el primer semestre del año, hasta llegar a 181.812 unidades, frente a los 170.434 registros del mismo periodo del año anterior, según datos de la consultora MSI para Feneval.

En cuanto a los datos acumulados de los otros canales, el de particulares alcanza las 297.564 matriculaciones (39,73% de cuota) y el de empresas llega a las 270.466 unidades (36,07% de cuota).

A su vez, solo en el mes de junio, se ha dado un incremento en el número de matriculaciones del 10,80% --entre turismos e industriales--, registrando un total de 34.394 unidades frente a las 31.042 del mismo periodo del año anterior.

En lo que respecta al comportamiento global del mercado durante junio de 2026, el canal de particulares se sitúa a la cabeza en volumen con un total de 58.552 matriculaciones (lo que representa una cuota del 39,48%), seguido de cerca por el canal de empresas, que alcanzó las 55.531 unidades (37,32% del mercado). El canal de las alquiladoras (RAC) copó el 23,19% restante de las operaciones del mes.

Dentro del canal RAC durante el mes de junio, los vehículos híbridos lideran el mercado de forma mayoritaria, concentrando el 48,33% de las matriculaciones con un total de 12.115 unidades. Tras ellos, las motorizaciones de gasolina mantienen una fuerte presencia con el 37,94% de la cuota de mercado (13.050 unidades).

Por su parte, el diésel representa el 11,27% del mercado mensual con 3.875 matriculaciones. En cuanto a las opciones de movilidad de bajas emisiones, los vehículos eléctricos puros registran una cuota del 1,49% (513 unidades), mientras que las denominadas energías alternativas cierran el mes con un 0,47% (160 unidades).

En cuanto a la tipología de los vehículos matriculados por las compañías de alquiler en junio, los turismos continúan siendo la opción principal con un 48,67% del total (16.740 unidades), seguidos con un margen muy estrecho por los todoterrenos, que alcanzan un notable 41,20% (14.171 unidades). A mayor distancia se sitúa el segmento de comerciales, correspondiendo un 7,79% a los industriales medios (2.680 unidades) y un 2,33% a los industriales ligeros (803 unidades).

MARCAS Y MODELOS

El mercado de marcas en el canal RAC durante junio estuvo liderado por Volkswagen, que se posiciona en el primer puesto con 2.842 unidades (8,26% de cuota), seguida por Peugeot en segundo lugar con 2.492 unidades (7,25%) y Opel en el tercero con 2.218 unidades (6,78%).

En lo que respecta a los modelos favoritos del mes, el Peugeot 2008 lidera el ranking con 1.249 unidades (3,63% de cuota), seguido por el Opel Corsa con 1.113 unidades (3,24%) y el Seat Arona, que cierra el podio con 951 unidades (2,77%).

Finalmente, el análisis por Comunidades Autónomas en comparación con el año anterior revela comportamientos muy llamativos en el sector vacacional. Asturias se posiciona a la vanguardia del crecimiento mensual con un incremento excepcional. También destacan de forma muy notable los crecimientos de Cataluña (+344,50%) y La Rioja (+200%).

Por el contrario, los descensos más acusados del mes de junio de 2026 se han concentrado en Extremadura (-76,47%), Cantabria (-60,87%) y Navarra (-52,94%).