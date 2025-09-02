El renting de automoción generó 230.127 comercializaciones hasta agosto, un 2,7% más, según AELR

Algo más de 1 de cada 5 vehículos que se matricularon en España el mes pasado lo fueron mediante renting

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El renting de turismos, vehículos industriales, vehículos agrícolas y todoterrenos registró 230.127 operaciones hasta agosto de 2025, el 2,7% más que en igual periodo del año pasado, según las cifras facilitadas por la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR).

Estas cifras significan que algo más de 1 de cada 5 vehículos --el 21,9%-- que se matricularon en España el mes pasado lo fueron mediante renting.

"La evolución del mercado de renting de automoción sigue mejorando en lo que va de año, sustentada en el uso creciente por las empresas y los particulares de esta herramienta de gestión", ha señalado el presidente de la AELR, José Coronel de Palma y Martínez-Agulló.

Por segmentos, el renting de turismos aumentó el 2,8%, hasta 183.371 operaciones firmadas, mientras que se firmaron en renting 37.664 furgonetas, el 4,8% más.

De su lado, se suscribieron 5.182 operaciones de renting de todo terrenos, con un descenso del 12,9%. Los contratos de renting sobre camiones sumaron 2.755, el 2,6% más, y las operaciones sobre Autobuses fueron 84, el 68% más. Finalmente, el renting agrícola movilizó 1.071 operaciones, una menos que en igual periodo del año pasado.

Por tipos de propulsión, en agosto de 2025 se matricularon en renting 77.181 vehículos diésel, lo que representó el 33,5% del total adquirido en renting. Los vehículos a gasolina registrados en renting fueron 136.103, el 59,1% del total.

La partida de coches eléctricos, a gas licuado de petróleo y a gas natural comprimido representó conjuntamente el 7,3% del total en renting, hasta 16.842 vehículos. Dentro de este capítulo, los eléctricos fueron los más vendidos -12.447- y representaron el 5,4% sobre el total de renting.

CRECE EL RENTING EN DOBLE DÍGITO EN ALGUNAS COMUNIDADES

En Cataluña, se matricularon en renting 1.036 vehículos, el 15,7% más que en igual mes del ejercicio pasado, mientras en la Comunidad de Madrid, se matricularon 14.456 vehículos, el 14,3% más.

Por marcas, Volkswagen fue la marca que más renting de automoción realizó el mes pasado, con hasta 1.557 vehículos, el 42% más que en igual mes del año precedente.