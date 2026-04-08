El renting de automoción generó 96.251 operaciones hasta marzo de 2026, un 15,9% más

Archivo - La inversión en vehículos de renting - FREEPIK - AER - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El renting de turismos, vehículos industriales, vehículos agrícolas y todoterrenos registró 96.251 operaciones hasta marzo de 2026, un 15,9% más que en igual mes del año pasado, según las cifras facilitadas por la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR).

El renting de turismos aumentó el 16,8%, hasta 79.314 operaciones firmadas, mientras que se firmaron en renting 13.534 furgonetas, el 11,8% más.

En tanto, se suscribieron 1.355 operaciones de renting de todo terrenos, con un descenso del 18,7% y los contratos de renting sobre Camiones sumaron 1.417, un 45,7% más.

Finalmente, las operaciones sobre autobuses fueron 52, un 10,6% más interanual y el renting agrícola movilizó 579 operaciones, el 49,6% más que en igual periodo del año pasado.

Por tipos de propulsión, y considerando únicamente el número de contratos, hasta marzo de 2026 se matricularon en renting 27.394 vehículos diesel, lo que representó el 28,5% del total adquirido en renting, mientras que los vehículos a gasolina registrados en renting fueron 62.658, el 65,1% del total.

La partida de coches eléctricos, a gas licuado de petróleo y a gas natural comprimido representó conjuntamente el 6,4% del total en renting, hasta 6.196 vehículos. Dentro de este capítulo, los eléctricos fueron los más vendidos (5.416 registros) y representaron el 5,6% sobre el total de renting.

Si se comparan las cuotas de vehículos adquiridos en renting respecto al total de matriculaciones del periodo considerado por tipos de propulsión, se observa un peso muy parecido de los diferentes grupos o modalidades. Los vehículos a diesel lideran esta comparación, con el 25,9% de cuota, seguidos a escasa distancia por los que van a gasolina, un 24%, y el pujante segmento de los eléctricos más GLP, también con el 24%.

"El renting de automoción ha seguido una inercia positiva en el primer trimestre de 2026, que esperamos ver continuada a lo largo de este ejercicio. Las empresas y los particulares incorporan crecientemente esta herramienta en la gestión de sus inversiones, como demuestra el hecho de que algo más de 1 de cada 5 vehículos adquiridos el mes pasado lo fueron mediante renting", ha destacado el presidente de la AELR, José Coronel de Palma.