El renting de vehículos crece un 8% en España hasta septiembre y supera los 1,08 millones de unidades

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MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector del renting de vehículos en España ha alcanzado un parque de 1,08 millones unidades al cierre del tercer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 8% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este miércoles por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

El número de clientes también ha registrado una evolución positiva, con un crecimiento del 9,04%, hasta alcanzar los 293.194, tras incorporar 24.296 nuevos usuarios en los últimos doce meses. Por su parte, la facturación del sector se situó en 7.575 millones de euros, un 7,20% más que en el tercer trimestre de 2025.

Las matriculaciones de vehículos destinados al renting han aumentado un 9,69% entre enero y septiembre, hasta las 282.438 unidades, frente a las 257.489 contabilizadas en el mismo periodo del ejercicio anterior. De esta forma, el renting representó el 26,09% del total de matriculaciones en España, frente al 25,40% registrado un año antes.

La inversión en la adquisición de vehículos ha alcanzado los 7.035 millones de euros, lo que supone un incremento del 18,77% en comparación con el mismo periodo de 2025. Asimismo, la duración media de los contratos se ha situado en 47,77 meses, frente a los 48,83 meses del ejercicio precedente.

LOS PARTICULARES Y AUTÓNOMOS IMPULSAN EL CRECIMIENTO

Por segmentos de clientes, los autónomos y particulares registraron el mayor crecimiento porcentual del parque de vehículos, con un avance del 11,48%, hasta las 153.145 unidades. Este colectivo representa el 14,17% del total de vehículos en renting.

En términos de número de clientes, las personas físicas también han encabezado los incrementos, con una subida del 11,40%, hasta los 146.711 usuarios, que suponen el 50,04% del total.

Las grandes empresas, aquellas con más de 24 vehículos, concentraron el mayor aumento absoluto del parque, con 39.307 unidades adicionales, un 8,75% más, hasta alcanzar los 488.325 vehículos. Este segmento representa el 45,20% del parque total de renting.

Por su parte, las empresas pequeñas, con entre uno y cuatro vehículos, elevaron su parque un 5,80%, hasta las 247.409 unidades, mientras que las medianas, con entre cinco y 24 vehículos, alcanzaron los 191.616 vehículos, un 6,27% más.

En conjunto, las personas jurídicas concentraron hasta septiembre un total de 927.350 vehículos, el 85,83% del parque total, mientras que las personas físicas representaron el 14,17% restante.

LOS VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELECTRIFICADOS GANAN PESO

La evolución de las matriculaciones refleja también el avance de las tecnologías de propulsión alternativas. Los vehículos propulsados por energías alternativas (electrificados, híbridos, gas, hidrógeno) suponen el 57,93% de las matriculaciones y ya se estima que hay un parque de vehículos electrificados de unas 165.610 unidades, que representan el 15,33% del total del parque de renting. Además, de esta cifra, unos 60.204 son eléctricos puros.

Por tipo de propulsión, los híbridos no enchufables de gasolina y los microhíbridos de gasolina concentraron una parte destacada de las matriculaciones. Los primeros han sumado 198.593 unidades hasta septiembre (18,34% de cuota), mientras que los segundos han logrado un total de 196.352 apuntes (18,14%).

Los vehículos diésel han contabilizado un total de 177.735 matriculaciones (16,42%) y los de gasolina, 208.481 unidades en los tres primeros trimestres del año (19,25%).

Mientras que los eléctricos puros han 110.185 unidades, el 10,18% de las matriculaciones de renting, mientras que los híbridos enchufables de gasolina han totalizado 117.81910 unidades, el 18,34% del total.

En el conjunto del mercado español, los vehículos de energías alternativas representaron el 64,33% de las matriculaciones hasta septiembre, frente al 56,22% del mismo periodo del año anterior.

LOS TURISMOS CONCENTRAN LA MAYOR PARTE DE LAS MATRICULACIONES

Por categorías, los turismos y todoterrenos continuaron concentrando el grueso de las operaciones de renting, con 229.018 matriculaciones hasta septiembre, un 10,89% más que un año antes. Su cuota sobre el mercado de esta categoría se situó en el 25,11%, frente al 24,16% de 2025.

Los derivados, furgonetas y 'pick-ups' registraron 32.217 unidades, un 5,65% más, mientras que los vehículos comerciales ligeros de hasta 3,5 toneladas sumaron 19.084 matriculaciones, un 1,32% más.

Por su parte, los vehículos industriales de más de 3,5 toneladas experimentaron el mayor crecimiento porcentual entre las categorías analizadas, con un avance del 29,29%, hasta las 2.119 unidades.

Entre las marcas con mayor volumen de matriculaciones de renting destacaron Volkswagen, Renault, Peugeot, Toyota y Seat. En cuanto a los modelos, la clasificación estuvo encabezada por el Ford Transit, seguido del Seat Ibiza y el Peugeot 208.

MAYOR PRESENCIA DE VEHÍCULOS FABRICADOS EN ESPAÑA

El renting también registró una mayor participación de vehículos fabricados en España. En el tercer trimestre de 2026, el 28,54% de las matriculaciones de renting correspondió a modelos producidos en fábricas españolas, frente al 21,24% del resto del mercado, excluido este canal.

En total, las matriculaciones de vehículos fabricados en España destinadas al renting llegaron a las 80.616 unidades, un 13,4% más que en el tercer trimestre de 2025. En el conjunto del mercado excluido el renting, se contabilizaron 172.310 unidades, con un incremento del 6,3%.

El presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, José-Martín Castro Acebes, valoró positivamente los resultados y destacó que el crecimiento de los clientes por encima del parque refleja la ampliación de la base de usuarios y la capacidad del sector para responder a perfiles cada vez más diversos.

Asimismo, señaló que estos datos ponen de manifiesto "la capacidad del sector para seguir creciendo y adaptarse a un modelo de movilidad en transformación que necesita facilitar el acceso a vehículos más nuevos, seguros y eficientes".