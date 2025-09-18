Repsol y Nissan amplían su alianza para impulsar la movilidad eléctrica en España

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Repsol y Nissan han ampliado su acuerdo de colaboración para impulsar la movilidad eléctrica en España, el cual finalizaba el 31 de diciembre, y, con esta nueva renovación, ofrecerán a los clientes que adquieran un Nissan Ariya, el nuevo Nissan Micra o el nuevo Nissan Lef a partir del próximo 1 de octubre dos recargas gratuitas al mes, equivalentes a más de 10.000 kilómetros anuales, informaron ambas compañías.

El acuerdo, dirigido a clientes particulares, se gestionará a través de Waylet, la aplicación de fidelización y pago de Repsol. El nuevo convenio se ha formalizado en la estación de servicio de Repsol ubicada en la calle Arturo Soria 175, en Madrid, con la presencia del director de Movilidad Eléctrica de Repsol; Oliver Fernández, y el consejero director general de Nissan Iberia; Christian Costaganna, y el nuevo Nissan Micra como protagonista.

La promoción se podrá disfrutar en los puntos de recarga de la energética distribuidos por toda España, hasta el 31 de diciembre de 2026. Actualmente, Repsol cuenta con más de 2.600 puntos de recarga pública en funcionamiento en España, de los cuales más de 1.000 se encuentran ubicados en las estaciones de servicio.

Además, estos puntos cuentan con atención presencial durante gran parte del horario; asistencia y atención telefónica las 24 horas, y servicios adicionales a disposición de los usuarios.

Costaganna consideró que la colaboración del fabricante de coches con un partner del tamaño y la dispersión geográfica de Repsol "permitirá a los compradores de vehículos eléctricos Nissan disponer de una ventaja económica única en el mercado".

"De nuevo, Nissan refuerza uno de los pilares del Plan Re:Nissan como es potenciar la colaboración con partners y al mismo tiempo, nos permite ofrecer un servicio único y diferencial a los compradores de vehículos eléctricos Nissan. Hoy en día, la infraestructura ya no es un problema para viajar por toda España en un vehículo eléctrico y gracias a Nissan y Repsol hoy en día es mucho más fácil hacerlo", dijo.

Por su parte, el director de Movilidad Eléctrica de Repsol señaló que la alianza refuerza el compromiso del grupo "con una movilidad más accesible para todos".

"Colaborar con un fabricante de referencia como Nissan nos permite avanzar en la electrificación del transporte, ofreciendo soluciones reales y beneficios tangibles a los usuarios. Desde Repsol, seguimos ampliando nuestra red de recarga y desarrollando tecnologías como Autocharge para mejorar la experiencia de nuestros clientes", añadió.