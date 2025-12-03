Repsol y Toyota acuerdan impulsar la descarbonización en la automoción

Archivo - Recurso de Toyota - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Repsol y Toyota han firmado este miércoles un acuerdo de descarbonización en el sector de la automoción y promover soluciones integrales de recarga eléctrica y más accesibilidad a combustibles renovables.

Toyota ha acordado que en sus concesionarios el total del suministro de electricidad sea renovable, además de permitir a los usuarios de los vehículos eléctricos o híbridos instalar un punto de recarga en su hogar desde 1.995 euros, con precio fijo.

El director general de Cliente de Repsol, Valero Marín, ha considerado que este acuerdo representa un "avance decisivo" para la estrategia de descarbonización que emprenden ambas compañías, y acercarla "tanto a clientes como a los empleados y a la red de concesionarios".

En cuanto a los beneficios a los clientes, estos podrán optar a descuentos en la tarifa eléctrica y acumular saldo en Waylet, la aplicación de fidelización de Repsol, que ya cuenta con más de 9,7 millones de usuarios y permite acceder a más de 7.000 puntos de recarga en todo el país.

En este aspecto, también se ha pronunciado el CEO de Toyota y Lexus en España, que ha destacado que la alianza con Repsol busca la "neutralidad en carbono", y es que el acuerdo también contempla la emisión de Certificados de Ahorro Energético o proyectos de compensación de emisiones.