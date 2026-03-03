Revel nombra a Ignacio García Rodríguez como responsable global de experiencia del cliente

Revel nombra a Ignacio García Rodríguez como Global Head of Customer Experience de la compañía - REVEL

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Revel ha anunciado la incorporación de Ignacio García Rodríguez como nuevo 'Global head of Customer Experience'. Su nombramiento se produce en un contexto de crecimiento y consolidación operativa de Revel, un movimiento que consolida la estructura operativa de la compañía en una fase clave de expansión y escalabilidad.

La compañía de renting de coches para particulares, con modelo 100% digital, afronta una etapa de crecimiento sostenido en la que la experiencia de cliente se posiciona como eje estratégico del negocio. El nombramiento responde a la voluntad de reforzar un modelo de servicio diferencial apoyado en tecnología y procesos altamente escalables.

En su nuevo cargo, se encargará de consolidar el modelo operativo de atención al cliente, retención y calidad para la mejora continua de procesos y la implantación de estándares operativos que garanticen una experiencia de cliente diferencial en el sector. Asimismo, impulsará iniciativas de automatización y digitalización orientadas a reforzar la escalabilidad, optimizar tiempos de respuesta y elevar los niveles de satisfacción del cliente.

El nuevo directivo de Revel cuenta con una trayectoria consolidada en entornos de alta exigencia tecnológica y operativa. Antes de su incorporación a Revel, fue Head of Onboarding Spain en Arval BNP Paribas Group. Previamente desarrolló su carrera en Grupo MasMovil, donde ocupó posiciones de responsabilidad en experiencia de cliente.

"Nuestro objetivo es seguir impulsando un modelo operativo preparado para crecer con solidez, donde la experiencia de cliente no sólo forme parte del proceso, sino que nos guíe en cada decisión y defina nuestro éxito", ha señalado el Global Head of Customer Experience de Revel, Ignacio García, como primeras palabras en su nuevo cargo.

"Esta incorporación refuerza nuestra estructura en un momento clave de crecimiento. Su experiencia en transformación operativa y entornos tecnológicos complejos será fundamental para seguir evolucionando nuestro modelo, optimizando y automatizando la operación para ganar escalabilidad sin perder el trato humano que nos diferencia", ha manifestado el Chief Operating Officer de Revel, Santiago Estrada.