Rivian cae en Bolsa más de un 6% tras recortar su previsión de entrega de vehículos para 2025

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fabricante estadounidense Rivian se ha dejado más de un 6% en Bolsa, al arranque de la sesión de este jueves, después de informar al mercado de una reducción de sus previsiones de entregas para 2025 a entre 41.500 y 43.500 vehículos, frente a las estimaciones anteriores de 46.000 vehículos

Rivian, que cotizaba este jueves en Bolsa a un precio por acción de 13,66 dólares (11,66 euros), no informó de los motivos por los que ha revisado a la baja sus previsiones. Rivian ya había reducido sus previsiones en mayo, pasando de hasta 51.000 entregas este año.

En el tercer trimestre del año, Rivian ha entregado 13.201 vehículos, por encima de los más de 10.000 registros del segundo trimestre de este año. Frente al mismo período del año anterior, Rivian ha entregado un 31% más de vehículos.

Los resultados de entregas del trimestre coinciden con las previsiones de Rivian, que ahora sitúa la horquilla de entregas anuales en la franja más baja del anterior tramo de estimaciones, divulgado el pasado julio.