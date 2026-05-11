Rueda, optimista ante la posibilidad de que SAIC elija Galicia para ubicar su fábrica europea de coches

Rueda, tras el Consello de la Xunta. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha mostrado este lunes optimista ante la posibilidad de que la compañía SAIC elija Galicia para la instalación de su fábrica europea de coches. Sobre el hecho de que apunte a Ferrolterra, ha recalcado que el emplazamiento lo elige la empresa donde considera "conveniente" y ha reconocido que su Ejecutivo está contando con la colaboración del Gobierno central.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, ha reivindicado que su "deber" como presidente es tratar de captar inversiones para la comunidad. "Inversiones potentes y que creen puestos de trabajo", ha apostillado, antes de recalcar que es "la razón" de su viaje a este país y de "todas las gestiones" que realiza.

Tras contraponer esta actitud con las "negativas por sistema a cualquier implantación industrial" por parte de quienes "siempre se van a oponer a todo" --en relación a sus rivales políticos--, Rueda ha manifestado que aguarda "sinceramente" tener "buenas noticias" con respecto a la fábrica de la compañía china de automoción.

En todo caso, ha advertido que se trata de "un proceso complejo, que no solo depende de la Xunta", por lo que es necesario actuar "con toda la prudencia", una actitud que --aunque ha asegurado comprender la demanda de información-- espera mantener "hasta el final" con la voluntad y optimismo en que el resultado "sea positivo".

"UN PROYECTO AMPLIO" QUE ABARCARÍA LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS

Ante la insistencia de los periodistas, Rueda ha concretado que "la intención" es que, si finalmente hay "éxito" con la iniciativa, se concretaría "un proyecto amplio que abarcaría la producción de las piezas" y no solo la "composición de los automóviles".

Sobre la ubicación, ha esgrimido que la obligación de la Xunta es presentar "los emplazamientos que se consideran más adecuados en Galicia". "Pero después cada empresa, cada promotor de un proyecto, elige entre los presentados el que cree que es más conveniente", ha reflexionado.

"Hubo varias opciones, si al final fructifica, será la decisión de los promotores, el que la empresa considera más conveniente para sus intereses", ha dicho.

PAPEL DEL GOBIERNO CENTRAL

Sobre el papel del Gobierno central, el presidente gallego ha admitido que si se materializa la iniciativa será "un logro de todos aquellos que aportaron para que fuese posible".

"Reconocí públicamente el trabajo que está haciendo todo el mundo. Lógicamente es una inversión importantísima para Galicia y, si lo es, estoy seguro de que también lo es para España y que también le interesará al Gobierno que vengan inversiones a las diferentes comunidades", ha reflexionado.

En este punto, ha explicado que él ha solicitado colaboración al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez, para concluir que, "sinceramente", considera que la está teniendo. "Si finalmente lo conseguimos, será un mérito colectivo de los que tenemos la obligación de que estas cosas sean posibles", ha zanjado.

ÁREAS METROPOLITANAS: "NO ES SENCILLO"

En otro orden de asuntos, tras ser preguntado sobre el futuro de las áreas metropolitanas de Vigo y A Coruña, el presidente ha asegurado que no "renuncia", aunque ha admitido que "no es sencillo" y ha esgrimido que en el caso vigués existe una ley "que fracasó por el decidido empeño del Ayuntamiento principal en que así fuese"

Rueda lo ha lamentado, pero ha dado por hecho que estas organizaciones, aunque "complejas", probablemente sean "las organizaciones del futuro para la prestación de algunos servicios". "Espero que con el tiempo vayan progresando. No es sencillo, y en todo caso depende de la voluntad, no solo, pero sí especialmente, de los ayuntamientos llamados a formar parte", ha alegado.

De hecho, ha insistido en que para la gestión de determinados servicios y "viendo como se forman cada vez más congregaciones urbanas", las áreas metropolitanas "no son descartables en absoluto". Eso sí, ha indicado que, para su impulso --también le gustaría en A Coruña-- sería preciso "dejar al lado cualquier tipo de localismos y enfrentamientos entre administraciones".

"No es sencillo, pero no será por falta de voluntad de la Xunta", ha concluido.