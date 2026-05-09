Ruiz (Ebro): "Podemos vender un eléctrico asequible" por una estructura de costes razonable

El presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, asegura que España es un país que tiene una estructura de costes razonable en fabricación, lo que, unido a otros factores como la colaboración con la marca china Chery, permite a su compañía "vender un eléctrico asequible" para el ciudadano.

En una entrevista a Europa Press, Ruiz ha explicado que Chery tiene economías de escala que les permite tener una estructura de costes más competitiva y ha destacado que Ebro compró la planta de Zona Franca de Barcelona a un precio muy económico, haciendo que el coste de la amortización de las inversiones que imputan en el vehículo sea bajo: "Con la suma de estos tres factores, podemos vender un eléctrico asequible para el ciudadano".

En 2025, Ebro facturó 357 millones de euros, superando los 333 millones que habían previsto, y Ruiz ha atribuido estos resultados a tres factores "clave": industria, ventas y producto.

Ha explicado que se han activado, durante 2025, unas líneas de montaje de 6 coches por hora, una capacidad productiva que les ha dado la capacidad para poder vender en los 85 concesionarios del grupo: "Esto nos ha dado una red de ventas muy capilar".

Este factor, sumado a los híbridos enchufables pactados con Chery, --"un producto que se adapta muy bien a la demanda del consumidor", afirma--, ha permitido que Ebro produjera más de 14.000 vehículos este año.

Desde la salida a bolsa de la compañía de la mano de Andbank en octubre de 2024, la empresa se ha revalorizado en un 40-45%, ya que salió a un valor de 329 millones de euros y ahora está alrededor de los 500 millones: "Por tanto, a medida que la compañía va cumpliendo sus hitos también va adquiriendo una revalorización y dando respuesta a esos inversores que han apostado por Ebro, cumpliendo el plan de ruta que hemos planificado".

Además, ha destacado que para Ebro es "troncal y prioritario" un buen servicio post-venta, ya que la compañía tiene el objetivo de entender y cuidar al cliente, de manera que todos los puntos de venta han de tener un buen servicio de reparación, taller y recambios.

"Hemos reflotado una fábrica que había quedado parada durante dos años, pero ha sido bastante más fácil de lo que la gente puede ver desde fuera", ha añadido Ruiz, y ha explicado que toda la plantilla de la antigua planta de Nissan que han recontratado ha venido con actitud muy positiva y han tenido mucha paciencia durante el proceso de reindustrialización.

Sobre la comercialización del primer vehículo 100% eléctrico fabricado en la planta de Barcelona, que ha puntualizado que será un vehículo pequeño con unos 400 kilómetros de autonomía y orientado a la ciudad, ha dicho que se prevé para finales de año o durante el primer trimestre del año que viene.

"Todavía estamos en proceso de finalización de desarrollo, homologación del vehículo", ha especificado sobre el producto, y ha dicho que también están adaptando los medios productivos de la planta.

HÍBRIDOS

Ha recordado que los vehículos de la gama de SUVs de Ebro son híbridos enchufables que permiten al conductor poder actuar en eléctrico la mayor parte del tiempo y "tener la seguridad de que si no hay un cargador, no pasa nada, porque puede conducir en híbrido".

También ha señalado que, hasta el momento, han invertido de forma acumulada unos 150 millones de euros en la Zona Franca, dirigidos a líneas de montaje, soldadura y pintura, y que tienen previsto invertir en los siguientes dos años unos 100 millones más que se destinarán a la remodelación de líneas y a la adaptación de la línea de pintura P2 para 2029.

Respecto al apoyo de las administraciones a las empresas, Ruiz ha dicho que tanto en la Generalitat como en el Ministerio de Industria hay grandes profesionales que entienden muy bien la industria y que están desarrollando medidas en la línea adecuada: "Lo que pasa es que dirigir un país es como dirigir un gran barco, para moverlo se necesita su tiempo y tiene su inercia".

ACUERDO CON CHERY

Ruiz ha valorado que la colaboración con Chery es un "acuerdo inteligente" que les hace tener un producto muy competitivo, ya que es un socio que domina tecnología eléctrica, híbridos enchufables y tiene economías de escala.

"Quizás nuestro modelo es un modelo atípico, porque partimos de una planta reindustrializada y de una marca histórica", ha explicado al ser preguntado por la posibilidad de marcar tendencia en las relaciones con China, y ha añadido que Ebro tiene su propio camino, por lo que el tiempo dirá si los demás siguen o no esa tendencia.

Ha opinado que quizá este proceso no será replicable como tal, pero ha asegurado que van a hacer un esfuerzo "para que sea un proyecto ejemplificador y de éxito".

Respecto a otros mercados internacionales, ha explicado que el mes pasado firmaron con Grupo MCoutinho para que fuera el importador y distribuidor oficial de Ebro en Portugal y ha dicho que ya están dando pasos en Europa del Este, con Bulgaria, Rusia y Eslovenia: "En breve también firmaremos con un muy buen importador en Bulgaria que anunciaremos en breve".

Además, Ruiz ha recordado que en España, desde diciembre, tienen alrededor de un 'market share' del 2% y 85 puntos de venta que quieren subir a 110 a finales de año, y que quieren consolidarse de forma escalonada primero en el país y luego en Europa.

El objetivo en Portugal es desarrollar 10 puntos de venta el primer año y 20 puntos de venta a dos años vista, todos ellos con su servicio postventa, y ha estimado que las ventas en el país podrían significar un 2-3% de las ventas totales de Ebro.

SITUACIÓN GEOPOLÍTICA

Preguntado por la situación geopolítica, ha considerado que tiene muchos parámetros y es variable en el tiempo, pero que en el caso de Ebro es positivo tener dos cadenas de suministro robustas, una en España y otra en China, para hacer frente a posibles disrupciones: "Generando valor añadido en nuestro país y también apoyándonos en economías de escala y cadenas de suministro robustas como es la de nuestro socio Chery".

Asimismo, ha dicho que es muy importante para los países afianzar las cadenas de suministro y de combustibles, y ha asegurado que una manera de ayudar a la sociedad a no depender de combustibles fósiles es apoyar la transición eléctrica, con vehículos sostenibles y electrificados accesibles al consumidor.

Ruiz ha dicho que su compañía no tiene previsto invertir en el sector de la defensa y ha enfatizado que están centrados en su proyecto industrial, ya que "eso es suficientemente complejo tecnológicamente".