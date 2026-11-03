SAIC recibe su "primera autorización" para la instalación de su planta en Ferrol

Archivo - El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (c), durante la celebración del acto de recepción oficial e institucional del primer buque transportador de vehículos del gigante automotriz chino SAIC Motor, a 9 de julio de 2026, en Ferrol, A - Raúl Lomba - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha celebrado como "una buena noticia" que el Gobierno central conceda la "primera autorización que hace falta" para que la planta de SAIC llegue "a buen puerto" en Ferrol.

En concreto, se refería al 'FDI' (Foreign Direct Invest) que ha autorizado la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, según ratifican fuentes de la Consellería de Economía e Industria consultadas por Europa Press. Esta autorización se concede a nombre de SAIC Motor HK Investment Limited para constituir una sociedad vehicular instrumental.

"Es una buena noticia. Es un procedimiento complejo. Una inversión muy importante extranjera, en la que tenemos que participar básicamente dos administraciones, Gobierno central y Xunta", ha destacado Rueda.

Al respecto, ha repetido lo que "siempre" dice "cuando las cosas se hacen bien". "Creo que la colaboración con el Gobierno central en este sentido está siendo buena", ha resaltado.

Esta es una "primera autorización que hace falta para que todo esto se complemente" y, según Rueda, SAIC "responde subiendo su apuesta y diciendo que lo que pensaba hacer en más años lo va a hacer en menos". "Por tanto", ha aplaudido, "más producción, más puestos de trabajo, creación de más riqueza".

"NO ES SENCILLO"

En todo caso, el titular del Ejecutivo gallego ha apuntado que "todavía se está en un proceso que no es sencillo, en el que se está trabajando todos los días". "Todas las administraciones implicadas, también el Puerto de Ferrol, Puertos del Estado", ha puntualizado.

"Espero que llegue a buen término. No fue fácil conseguir esa inversión, no es sencillo hacer toda la tramitación, pero las cosas por ahora van bien y espero, soy optimista, para que lleguen cuanto antes a buen puerto", ha concluido.