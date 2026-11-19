Taxi en Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

San Sebastián es la ciudad con la tarifa de taxi urbano más cara en 2026, ocupando este primer puesto por cuarto año consecutivo, seguida de las ciudades asturianas de Gijón y Oviedo, que comparten la segunda posición.

Tarragona, que ocupó la medalla de bronce en 2025, se mantiene en la tercera posición, mientras que Lleida, que ocupaba la segunda, baja a la quinta, atendiendo a las tarifas vigentes entre septiembre y noviembre de este año.

Así lo revela el estudio que Facua-Consumidores en Acción ha realizado comparando los precios de este servicio en un total de 57 ciudades españolas, que también señala que Cádiz, Melilla y Las Palmas de Gran Canaria son las que tienen las tarifas más baratas. La capital gaditana vuelve a convertirse en la ciudad peninsular con los precios más bajos después de que perdiera dicha posición en 2025 en favor de Huelva.

El análisis de las tarifas en cada uno de los recorridos considerados en el estudio (carrera mínima o trayecto de 1 km, trayecto de 5 km y trayecto de 10 km, todos en horario diurno, nocturno y nocturno de fin de semana) arroja que la diferencia entre la ciudad más cara y la más barata para el conjunto de los nueve recorridos es del 67,5%.

Para las distancias más cortas, el precio en la ciudad más cara puede llegar a ser más del doble que en la más barata. Es la diferencia, del 110,9%, que llega a producirse entre Zaragoza (3,04 euros) y San Sebastián (6,41 euros) en el trayecto de 1 km en días laborables en horario diurno.

En esa clasificación, al municipio donostiarra le siguen Gijón y Oviedo, Tarragona, Murcia, Lleida, Vitoria y Valencia, Pamplona, Girona y Castellón, Madrid y Barcelona.

Cabe destacar que la subida de Murcia a la cuarta posición se debe a que ha implantado una carrera mínima que no existía antes en el municipio, lo que a la hora de realizar el cálculo la ha catapultado a las primeras posiciones al haberse producido un aumento de precio en sus carreras más cortas.

Gijón y Oviedo, que habían compartido la cuarta posición en 2025, ascienden hasta la segunda después de una actualización de sus tarifas que ha aumentado el precio en torno al 7%.

En el extremo opuesto, tras Cádiz y Melilla aparecen como ciudades con las tarifas de taxi más baratas Las Palmas de Gran Canaria, Guadalajara, Cuenca, Jaén y Ceuta, Huelva, Jerez de la Frontera, y Zaragoza.

38 CIUDADES SUBEN SUS TARIFAS CON RESPECTO A 2025

Facua ha detectado que 38 de las 57 ciudades analizadas han subido sus tarifas en 2026 respecto de las que tenían el año anterior. La mayoría de las subidas son generalizadas, pero en algunos casos sólo se producen en alguna de las categorías. Es el caso de Madrid, que ha aumentado únicamente el precio por kilómetro y la hora de espera.

Las mayores subidas, considerando los tres trayectos analizados por la asociación, se han producido en Murcia (17,8%), Pamplona (10,4%), Alicante y Valencia (ambas con 9,4%). El mayor incremento en el precio de la carrera mínima durna se ha producido este año en Valencia, con un 10,0%, Alicante (9,2%) y Almería (8,4%).

San Sebastián (6,41 euros) y Lleida (5,45 euros) repiten un año más como las ciudades donde la carrera mínima en horario diurno es más cara, seguidas de nuevo por Gijón y Oviedo (5,43 euros ambas). De noche, San Sebastián vuelve a repetir en el primer puesto (7,43 euros) con respecto a 2025, así como Valencia en el segundo (7,20 euros), mientras que Murcia ocupa la tercera posición (7 euros) y Oviedo y Gijón se quedan con la cuarta (6,79 euros).

Por contra, las ciudades más baratas en esta categoría son, en horario diurno: Zaragoza (2,10 euros), Madrid (2,55 euros) y Pamplona (2,70 euros). Mientras tanto, de noche las más baratas son Barcelona y Zaragoza (2,80 euros ambas), seguidas de Madrid (3,20 euros) y Huesca (3,53 euros). La Ciudad Condal se mantiene un año más como el municipio de los analizados con la carrera nocturna más barata, podio que comparte este año con Zaragoza.

EL PRECIO POR KILÓMETRO MÁS CARO: CASTELLÓN

El estudio de FACUA concluye que el precio medio por kilómetro (o tiempo de espera equivalente) en el servicio de taxi de las 57 ciudades analizadas es de 1,10 euros de media durante el día (3,0% más que en 2025) y de 1,33 euros de noche (un 2,7% más).

La ciudades donde el kilómetro recorrido es más caro en horario diurno son Castellón (1,41 euros), Madrid (1,40 euros), Valencia (1,36 euros) y Alicante, Barcelona y Santa Cruz de Tenerife (1,35 euros las tres). De noche, son Castellón y Barcelona (1,66 euros), Madrid (1,60 euros) y Gijón y Oviedo (1,57 euros las dos).

De día, las ciudades donde el km recorrido es más barato son Cádiz (0,77 euros), Cuenca, Las Palmas de Gran Canaria y Melilla (0,85 euros las tres) y Huelva (0,86 euros). En horario nocturno, las más baratas son Melilla (0,85 euros), Ceuta y Las Palmas de Gran Canaria (0,90 euros) y Cádiz (0,99 euros). Las cuatro repiten en los mismos puestos que en 2025.

Facua reclama que las tarifas de los taxis dejen de incluir suplementos o precios fijos para los recorridos con origen o destino en lugares como estaciones de autobuses, trenes, puertos o aeropuertos, dado que no existe un cambio en la prestación del servicio que justifique el incremento de los precios.

La asociación recuerda que se trata de puntos de afluencia regular, por lo que la existencia de suplementos injustificados resulta perjudicial para los usuarios que acuden a estos lugares.