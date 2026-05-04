El Sandero vuelve a reinar y se convierte en el modelo más vendido en abril por segundo mes consecutivo

Archivo - El Sandero vuelve a reinar y se convierte en el modelo más vendido por segundo mes consecutivo en España - DACIA - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Dacia Sandero ha alcanzado en abril el liderato de automóviles más vendidos por segunda vez en un mes de 2026 tras un inicio algo dubitativo para el modelo más comercializado en los últimos 12 años en España. Concretamente en abril, el modelo del grupo Renault alcanzó las 3.511 matriculaciones, con un ala del 22,6% en sus registros con respecto al mismo mes del año anterior.

A continuación, en segundo lugar se ha situado el Seat Ibiza, que ha sumado 2.729 matriculaciones en el pasado mes de abril, con un avance del 18,4% sobre sus datos de hace un año, desbancando a un Toyota C-HR con respecto al mes de marzo, que este mes ha caído al décimo lugar.

También de forma muy reñida se han posicionado en tercer y cuarto lugar el Peugeot 2008 y el Toyota Corolla, con apenas 83 anotaciones de diferencia (hasta alcanzar 2.594 y 2.511 unidades matriculadas, con aumentos respectivos del 35% y del 55%), y el quinto lugar ha sido para el Peugeot 208, con 2.390 anotaciones (+41,7%).

Completan el 'top 10', ya por debajo de las 2.400 matriculaciones por modelo, el MG ZS, que se convierte en el primer modelo de origen chino en el ranking de los diez primeros modelos, con 2.348 entregas (-4,6%) en el mes de abril. Cabe recordar, que la marca asiática ya acopló en el mes de marzo en décimo lugar al MG3, aunque compitiendo en un segmento muy distinto.

Además, lo ha hecho superando a modelos clásicos del mercado español como el Seat Arona, que ha aumentado un 40% sus cifras con respecto a abril de 2025 llegando a las 2.251 transacciones; el Hyundai Tucson (2.003, +4,9%), las recientes llegadas de los nuevos Yaris Cross (1.725, -13%) o el Volkswagen T-Roc (1.715 unidades, tras crecer un 52% en el mes).

SANDERO ALARGA SU DISTANCIA, EL TOYOTA C-HR SE DESPLOMA

En el sumatorio de los primeros cuatro meses del año, Sandero, el modelo con motorización gasolina-GLP (gas licuado de petróleo), prolonga su liderato del primer trimestre, con 11.037 operaciones hasta el mes de abril, ganando el dominio del Seat Ibiza hasta febrero, pese a haber desacelerado sus operaciones en un 7,8% con respecto al año pasado.

Por su parte, el Ibiza ocupa el segundo lugar, con 9.931 unidades tras realizar un primer tercio del año con un aumento de sus entregas del 24% hasta el momento. El podium se concreta con el Peugeot 208, que ha aumentado un 24,8% sus operaciones en lo que va de año y ha completado un total de 9.138 matriculaciones.

El mal mes de abril para el Toyota C-HR, con 1.671 ventas, le hacen caer a un cuarto lugar en la clasificación de 2026, tras un inicio de año muy fuerte que parece desacelerarse. No obstante, su crecimiento de ventas marca un auge del 40,5% en los primeros cuatro meses del año. Finalmente, su 'hermano', el Toyota Corolla marca hasta abril las 8.700 unidades hasta el momento, lo que se corresponde con un aumento del 23,9% en lo que va de año.

Mientras, el 'top 10' hasta marzo lo conforman el Seat Arona (7.952, +6,5%) y el Renault Clio, que con la llegada de su nueva generación ya ha completado buenas cifras con 7.152 unidades, aunque ha perdido un 5% de matriculaciones para asentarse en el séptimo puesto. Una evolución algo diferente está presentando el Yaris Cross, con 7.108 entregas tras estrenar en 2026 su nueva actualización y obtener un progreso de sus ventas del 14,8%. Cierran la tabla el Peugeot 2008 y el Nissan Qasqhai con 6.893 (+6,5%) y 6.779 entregas (-10,3%), respectivamente.