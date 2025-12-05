Santana Factory abre en Linares (Jaén) con una línea "con capacidad para fabricar hasta 5.000 vehículos al año"

Autoridades y responsables de Santana Factory en la presentación de la planta. - Francisco J. Olmo - Europa Press

La línea de producción jienense contará con una capacidad para fabricar hasta 5.000 vehículos al año

LINARES (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

La fábrica Santana Factory ha abierto este viernes sus puertas en Linares (Jaén) y ha anunciado un acuerdo estratégico de colaboración con BAIC Automotive Group para la producción y comercialización de una completa gama de vehículos todoterreno de pasajeros, que será ensamblada en la factoría Santana desde mediados de 2026.

La sede andaluza contará con una línea de producción "con capacidad para fabricar hasta 5.000 vehículos al año en un turno de ocho horas" y en formato SKD, con "unidades que vendrán desde China desmontadas y cuya producción finalizará aquí", según ha indicado este viernes en la inauguración de la planta el director ejecutivo de Santana Motors, Eduardo Blanco.

Santana Motors y BAIC trabajarán conjuntamente en el desarrollo de nuevos modelos basados en plataformas del grupo asiático, sobre las que Santana está diseñando estilos propios, con identidad y lenguaje estético plenamente propios.

La firma del acuerdo se ha llevado a cabo entre el CEO de Santana Motors, Edu Blanco; el director de Santana Factory, Mr. Zewen Liu; y Mr. Li Hui, 'deputy' CEO de BAIC Group, instantes antes del inicio del evento.

"Cuando Santana cerró sus puertas en 2011, fui uno de los que lo lamentaron profundamente. Lo que hoy presentamos no es fruto de una apuesta improvisada. Es el resultado de años de esfuerzo, de negociaciones, de inversión y, sobre todo, de convicción. Santana Motors y Santana Factory son hoy una realidad. La fábrica que construyó vehículos para Land Rover, Suzuki e Iveco vuelve a estar operativa y lo hace mirando hacia el futuro", ha subrayado Blanco.

DOS 'PICKUP' COMO PRIMEROS MODELOS A LA VENTA

Los primeros modelos que se ensamblarán en la factoría de Linares son los 'pickup' Santana 400D, equipado con un motor diésel de 190 CV de última generación, y Santana 400 PHEV, en versión híbrida enchufable con una potencia combinada de 429 CV y una autonomía eléctrica de 120 kilómetros, orientada a profesionales y entornos urbanos que requieren cero emisiones en sus trayectos diarios.

Al respecto, ha aludido al movimiento económico que "ya se está generando" y que será mayor cuando el ritmo de producción reactive toda la cadena industrial, gracias a un proyecto que prevé crear 200 empleos en los próximos años.

"Como representante de BAIC en Europa, es un honor esta cooperación; en muchos sentidos, BAIC y Santana hablan el mismo idioma. En los últimos días he sentido con claridad la fuerza que tiene esta ciudad en su ADN. Nuestro objetivo no es únicamente reactivar una fábrica, sino crear una nueva generación de vehículos Santana y afrontar juntos el futuro", ha expresado el 'deputy' CEO de BAIC Group, Li Hui.

APUESTA DE FUTURO

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha valorado que la actividad de la automoción regresa a Andalucía con la culminación del proceso de reindustrialización del parque en el que se ubica la nueva factoría.

"Todo es producto de una gran apuesta que cristalizó tras el viaje institucional que hice al frente de la Delegación Andaluza a China y el contacto con las empresas inversoras allí y en sus visitas a Linares. No venían a invertir a cualquier sitio. Venían a Andalucía. Linares era la opción, un enclave con vocación industrial que hoy resurge en una nueva etapa", ha declarado.

Un hito que, según ha agregado, abre una nueva etapa para el gran complejo industrial de la provincia: "Muchos linarenses no creían ya que verían el parque lleno de trabajadores, de vida y futuro. Pero entre todos lo hemos conseguido. Desde el principio, el Gobierno andaluz se comprometió con Linares, y esta presentación es la prueba de que hemos cumplido", ha dicho Moreno.

Esta reapertura supondrá la activación de un polo industrial estratégico para la provincia de Jaén y para el conjunto del sector de la automoción en España. Más allá del empleo directo, su impacto en la economía local será importante gracias a la "contratación de proveedores de la zona, al fortalecimiento de la industria auxiliar y al incremento de la actividad que genera el retorno de un fabricante histórico", según ha confirmado la compañía.