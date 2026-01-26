Santana Motors se alía con Santander Consumer Bank para impulsar sus ventas y financiación en España - SANTANA MOTORS

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Santana Motors y Santander Consumer Bank España han firmado un acuerdo de colaboración para ofrecer soluciones de financiación integrales, flexibles y competitivas, tanto a la red de concesionarios de la marca como a sus clientes finales en España, reforzando así el desarrollo de un proyecto industrial de origen español.

La alianza incluye una oferta completa de financiación, que abarca stock finance para la red de concesionarios, financiación retail adaptada a las necesidades de los clientes y soluciones de renting para particulares y profesionales, reforzando así el crecimiento y la competitividad de la marca en el mercado español.

"Este acuerdo supone un paso relevante en nuestra estrategia de fortalecimiento de nuestra propuesta financiera y de apoyo a la red de concesionario, claves para el lanzamiento y desarrollo de nuestra marca", ha señalado el consejero delegado de Santana Motors, Eduardo Blanco.

"Para nosotros, esta alianza representa una oportunidad para acompañar el crecimiento de una marca española con gran potencial y aportar soluciones financieras que generen valor tanto para los concesionarios como para los clientes finales", ha añadido, por su parte, Fernando Jáñez, director general de Santander Consumer Bank España.

Gracias a esta colaboración, la red de Santana Motors podrá impulsar las ventas y reforzar su propuesta comercial, mientras que los clientes finales se beneficiarán de procesos "ágiles, transparentes" y de una experiencia de financiación sencilla y eficiente.

Con este acuerdo, Santana Motors pretende reforzar su posicionamiento como marca española comprometida con el desarrollo de su red de concesionarios y de la industria nacional, mientras que Santander Consumer Bank España aspira a consolidar su liderazgo en el sector de la automoción.