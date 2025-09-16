Schaeffler prevé elevar sus ingresos entre 27.000 y 29.000 millones en 2028

Sube un 4% en Bolsa tras presentar sus objetivos a medio plazo, que incluyen una mejora del Ebit y del flujo de caja libre

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proveedor alemán Schaeffler prevé alcanzar unos ingresos de entre 27.000 y 29.000 millones de euros en 2028, lo que supondría elevar en torno a un 15% la cifra de negocio de la compañía al cierre de 2024, cuando se quedó en 24.300 millones de euros.

Así lo ha dado a conocer Schaeffler este martes, en el marco de su Capital Markets Day, en el que ha compartido sus objetivos a medio plazo para 2028, entre los que también figura duplicar el Ebit antes de partidas especiales y mejorar sustancialmente el flujo de caja libre, a una cifra de entre 400 y 600 millones de euros (frente al resultado negativo de 2024).

"Confío en que alcanzaremos estos objetivos. Mientras tanto, Schaeffler también mira más allá del horizonte de planificación actual", ha afirmado el consejero delegado de la compañía, Klaus Rosenfeld, quien también ha compartido algunos de los ejes sobre los que versará la estrategia empresarial de Schaeffler para 2035.

Por ejemplo, Schaeffler espera generar aproximadamente el 10% de sus ingresos en áreas de nuevas actividades de alto potencial, incluidas áreas de crecimiento como humanoides, defensa y el prometedor sector de la eAviación.

Por divisiones, Schaeffler espera un importante crecimiento de los ingresos de E-Mobility y el punto de equilibrio hasta 2028. La empresa anticipa entre 8.250 y 9.000 millones de euros de ingresos y un margen Ebit de equilibrio antes de partidas extraordinarias.

La división Powertrain & Chassis cuenta con una sólida plataforma posicionada para aumentar su cuota de mercado, mientras que la gestión activa de la cartera preservará el margen y el flujo de caja. En concreto, Schaeffler prevé unos ingresos de entre 8.000 y 8.750 millones de euros y un margen Ebit antes de extraordinarios del 10% al 12%.

Para la división Vehicle Lifetime Solutions, con sus soluciones integrales de posventa a gran escala, Schaeffler prevé un rendimiento superior considerable y un margen Ebit "defendible". La compañía prevé unos ingresos de entre 3.750 y 4.250 millones de euros y un margen EBIT antes de extraordinarios del 13,5% al 15,5%.

Finalmente, la división Rodamientos y Soluciones planea su transformación con una mejora considerable de la rentabilidad y el flujo de caja. La compañía prevé unos ingresos de entre 6.750 y 7.250 millones de euros y un margen Ebit antes de extraordinarios del 9% al 11%.

El director financiero de Schaeffler, Christophe Hannequin, ha apuntado que la commpañía cuenta con la hoja de ruta adecuada para alcanzar su ambición estratégica. "Una gestión disciplinada del rendimiento, una gestión activa de la cartera y una tasa de reinversión razonable serán fundamentales para duplicar nuestra rentabilidad y aumentar significativamente nuestro flujo de caja libre, a la vez que impulsamos el crecimiento", ha señalado.