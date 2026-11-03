Seat & Cupra presenta 34 proyectos innovadores en los Innovation Days 2026

Innovation Days de Seat - SEAT

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seat & Cupra ha presentado 34 proyectos innovadores basados en la inteligencia artificial, la digitalización, la excelencia en ingeniería y las nuevas experiencias para el vehículo en la edición 2026 de los Innovation Days, informa en un comunicado este martes.

Los Innovation Days son una iniciativa diseñada para impulsar la creatividad, fomentar la colaboración transversal y dar visibilidad a las ideas que están ayudando a transformar la compañía, y hasta el momento se han presentado 300 proyectos en las ocho ediciones celebradas hasta el momento.

La empresa ha explicado que, desde su puesta en marcha, "se ha convertido en una de las principales plataformas internas de innovación de la compañía", ya que ofrece a los empleados un espacio para presentar ideas, compartir conocimiento y explorar nuevas oportunidades para el negocio.

Durante tres jornadas, el evento ha combinado experiencias prácticas, actividades colaborativas y la exposición de proyectos desarrollados por equipos multidisciplinares de Seat & Cupra y Volkswagen Group.

La vicepresidenta ejecutiva de Personas y Organización de la empresa, Laura Carnicero, ha explicado que la iniciativa demuestra que "la innovación surge cuando las personas tienen la oportunidad de experimentar, colaborar y convertir sus ideas en realidad".