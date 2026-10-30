Seat & Cupra reduce un 59% su beneficio operativo hasta septiembre, con 6 millones

Archivo - Montaje en una factoría del modelo de Cupra Fomentor y Cupra León en la fábrica de Seat en Martorell (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seat & Cupra cerró los tres primeros trimestres del año con un resultado operativo de seis millones de euros, un 59,3% interanual menos, informa en un comunicado este viernes.

Por su parte, las ventas fueron de 11.100 millones, 1,2% menos que en el mismo periodo del año pasado.

La empresa ha explicado que los resultados "se han visto afectados por el notable aumento de las ventas de vehículos eléctricos, la creciente presión competitiva, la volatilidad geopolítica y otros factores externos".

Ha añadido que, tras "las primeras aportaciones positivas" de su estrategia Elevate y del Performance Program durante el primer semestre del año, el entorno de mercado se ha vuelto significativamente más exigente durante el tercer trimestre.

El ceo de la empresa, Markus Haupt, ha explicado que el tercer trimestre "ha demostrado la velocidad a la que está cambiando nuestro sector", con una presión competitiva cada vez mayor y un ritmo de electrificación más rápido de lo previsto.

"Esta evolución avala nuestra estrategia de electrificación y, al mismo tiempo, refuerza la necesidad de mejorar los márgenes de los vehículos eléctricos en línea con la demanda actual", ha añadido.

En todo caso, la empresa ha explicado que, aunque las previsiones pasan por un difícil contexto más allá de 2026, mantiene el objetivo de cumplir su plan de acción.

"El peso industrial de Martorell, junto con el crecimiento y la expansión global de Cupra, refuerzan la confianza en el rumbo de la compañía y en su capacidad para reforzar su competitividad en un mercado en rápida transformación", ha afirmado.

MEJOR QUE LAS EXPECTATIVAS

La empresa ha explicado que las ventas de vehículos eléctricos han acelerado a un ritmo que ha superado las expectativas en mercados europeos clave, como Alemania, Francia y Dinamarca.

Este hecho "genera importantes retos financieros a corto plazo", ya que debe alcanzar la paridad de márgenes entre los vehículos eléctricos (BEV) y los de combustión interna (ICE), mientras compensa el descenso en las ventas de los modelos de combustión más rentables.

Además, el lanzamiento de los vehículos eléctricos de Cupra "ha requerido una inversión considerable, que incluye tanto campañas de lanzamiento como la entrada en los mercados", y la empresa ya no es la única del Grupo Volkswagen que supera los objetivos de dióxido de carbono, lo que reduce los beneficios previstos derivados de la venta interna de créditos de dióxido de carbono.

En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de Finanzas e IT, Patrik Andreas Mayer, ha alertado de que "la baja rentabilidad y generación de caja amenazan seriamente" la capacidad para invertir en el futuro.

"El ritmo acelerado de la electrificación refuerza la urgente necesidad de reducir los costes de nuestros vehículos eléctricos. Reevaluaremos rigurosamente todas las inversiones previstas y mantendremos una estricta disciplina de costes", ha explicado.

250.000 COCHES

Seat S.A. ha explicado que Cupra ha entregado más de 250.000 coches entre enero y septiembre, con más de 51.000 pedidos del Cupra Raval desde su salida al mercado en abril.

Además, ha subrayado la intención de entrar en Oriente Medio, "dando otro paso clave para convertirse en una marca verdaderamente global".

PLANTA DE MARTORELL

La compañía ha asegurado que la planta de Martorell (Barcelona) "está consolidando su posición como potencia industrial dentro del Grupo Volkswagen" y que la prioridad es incrementar la producción hasta alcanzar la plena capacidad.

En este sentido, la empresa "seguirá trabajando para conseguir una plataforma adicional, reforzando su impacto industrial y creando nuevas oportunidades para el futuro".