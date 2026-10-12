Seat llegará en 2027 al tope de producción en Martorell (Barcelona), con 2.500 coches al día

El consejero delegado de Seat y Cupra, Markus Haupt, este lunes en el Paris Motor Show 2026- EUROPA PRESS

Haupt (Seat) asegura que están "luchando" por la segunda plataforma eléctrica

PARÍS (FRANCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Seat y Cupra, Markus Haupt, ha anunciado que las producción de la planta en Martorell (Barcelona) llegará en 2027 al máximo de la capacidad, con 2.500 vehículos por día, y que prevén entregar más de 100.000 Cupra Raval, el modelo urbano 100% eléctrico de la compañía.

En declaraciones a los periodistas durante el Paris Motor Show 2026, que empieza este lunes en la capital francesa, ha asegurado que la compañía tiene "buenas expectativas" para la planta catalana.

Sobre la posibilidad de instalar una segunda plataforma eléctrica en Martorell, ha respondido que es necesaria para el futuro industrial de la planta y que la compañía está "luchando" para conseguirla, aunque ha dicho que aún no tienen noticias.

CUPRA RAVAL

Haupt ha destacado el papel del Cupra Raval en el crecimiento de la marca Cupra, con 51.200 pedidos hasta septiembre y 14.800 unidades ya entregadas, una cifra que aspira que ascienda hasta 100.000 vehículos para el próximo año.

Ha asegurado que "la estrategia de electrificación pasa por el Cupra Raval" y ha destacado la presencia de la marca por primera vez en el salón de automoción francés.

9 MESES

En conjunto, Seat y Cupra han cerrado los nueve primeros meses del ejercicio con 433.400 vehículos vendidos (1,4% menos que el mismo periodo del año anterior), mientras que las ventas del tercer trimestre han sido 133.700 unidades (2,3% por debajo de los tres mismos meses de 2025), según los datos publicados este lunes por el Grupo Volkswagen.

Por marcas, las ventas de Cupra de enero a septiembre han aumentado un 2%, hasta los 250.600 vehículos, de los cuales 51.200 corresponden a pedidos del Cupra Raval.

En una publicación en Linkedin tras saberse los resultados del grupo, la compañía ha destacado el crecimiento de Cupra en "mercados clave de Europa" como España, con 23.900 unidades vendidas (+23%); Reino Unido, con 32.700 (+6%), e Italia, con 17.600 (+10%), mientras que México se mantiene como el mercado internacional de mayor fuerza, con 6.900 unidades vendidas y un crecimiento del 45%.

SEAT

En cuanto a las ventas de Seat, han bajado un 6% interanual hasta septiembre, hasta las 182.800 unidades, y el Seat Ibiza se mantiene como el coche más vendido de la compañía, con 78.600 unidades vendidas (+10%).

Haupt ha reivindicado la "apuesta clara" por la marca, que ha dicho que ha aumentado las ventas en mercados como Alemania, Austria o España, y ha recordado los planes de la compañía de hibridizar los modelos Seat Ibiza y Arona.