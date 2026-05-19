Seat obtiene la certificación de Aenor para su Sistema de Gestión de Compliance Tributario

Seat obtiene la certificación de Aeor conforme a la norma UNE 19602 para su Sistema de Gestión de Compliance Tributario - SEAT

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Seat ha obtenido la certificación de Aenor conforme a la norma UNE 19602 para su Sistema de Gestión de Compliance Tributario, un estándar de referencia en España que establece los requisitos para implantar y mantener sistemas orientados a garantizar un adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales.

La obtención de esta certificación pone de manifiesto que Seat cuenta con un modelo de cumplimiento tributario "sólido, estructurado y alineado con las mejores prácticas en materia de gobernanza fiscal", destaca la compañía.

Este sistema permite identificar, prevenir, gestionar y supervisar los principales riesgos fiscales asociados a la actividad de la compañía.

La certificación ha sido concedida tras un proceso de auditoría independiente realizado por Aenor, en el que se han evaluado los procedimientos, controles internos y mecanismos de supervisión implantados por la compañía.

El análisis ha permitido verificar que el Sistema de Gestión de Compliance Tributario de Seat dispone "de una estructura adecuada para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y promover una cultura interna basada en la integridad, la diligencia y la mejora continua".

Seat destaca que su Sistema de Gestión de Compliance Tributario se apoya en un marco interno de políticas, responsabilidades, procesos y controles diseñado para asegurar una gestión "ordenada y eficaz" de los aspectos fiscales. Entre sus elementos, destacan la definición de roles y responsabilidades, la identificación y evaluación periódica de riesgos tributarios, la existencia de controles internos y la documentación de procedimientos.