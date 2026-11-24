El sector de automoción pide acelerar el desarrollo del vehículo autónomo y conectado en España - ANFAC

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La industria de la automoción ha reclamado este martes, en el marco del Aucon, el primer Congreso del Vehículo Autónomo y Conectado, celebrado en Zaragoza, un mayor impulso y priorización para que la automoción sea referencia en el ámbito del vehículo autónomo y conectado.

"Estamos ante una oportunidad industrial, tecnológica y económica que España no puede dejar pasar. Contamos con una potente industria de automoción y talento para desempeñar un papel relevante en esta transformación. Ya es hora de enfocarnos en otras oportunidades de servicio y tecnología como la automatización y la conectividad", ha defendido el director general de Anfac, José López-Tafall, durante la inauguración del evento.

Asimismo, el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo ha afirmado que la movilidad autónoma "no puede quedarse únicamente en el ámbito del debate técnico". "Tiene que acercarse a la sociedad y demostrar su capacidad para mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de las personas", ha subrayado.

El primer bloque del congreso ha puesto el foco en el estado actual de la conducción autónoma y las oportunidades para acelerar su desarrollo en España. La mirada se ha trasladado después a España, con un debate sobre las oportunidades que ofrece nuestro país para el desarrollo y despliegue de la conducción autónoma.

El segundo bloque ha abordado los retos que plantea el desarrollo de la movilidad autónoma desde la perspectiva del negocio, la tecnología y la regulación, con un análisis sobre el grado de madurez, desarrollo tecnológico y despliegue de los sistemas de automatización y conectividad en el parque automovilístico español.

El bloque se ha completado con una mesa redonda sobre las principales palancas y barreras para acelerar el despliegue de la conducción autónoma en España. Moderada por Fernando Calancha, socio director de Hogan Lovells Cadwalader, ha reunido a representantes del Ayuntamiento de Zaragoza, Cabify, Incibe y la Dirección General de Tráfico (DGT), que han debatido sobre los desafíos regulatorios, la ciberseguridad y la colaboración público-privada necesaria para impulsar esta tecnología.

El último debate ha permitido analizar el papel de las comunicaciones y el intercambio de datos entre vehículos e infraestructuras, así como las oportunidades y los desafíos tecnológicos y de seguridad que plantea su implantación para avanzar hacia una movilidad cada vez más inteligente y conectada.