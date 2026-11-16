Archivo - Un coche enchufado en un punto de carga - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector de la automoción prevé que los fondos del Plan Auto+ se agoten este viernes, 20 de noviembre, teniendo en cuenta la última actualización de solicitudes del total de 400 millones de euros del presupuesto disponible para el conjunto del año 2026.

En concreto, según han trasladado fuentes del sector a Europa Press, hasta la fecha se han solicitado 326,27 millones de euros de la línea 1 del Plan Auto+, correspondiente a ayudas para clientes particulares, lo que supone el 93,2% del presupuesto disponible.

Con la media de consumo por expediente solicitado (de unos 3.167 euros) se podrán solicitar solamente 7.494 solicitudes adicionales. Con esta evolución se estima que los fondos estarán consumidos el 20 de noviembre.

Hasta la fecha se han registrado 103.038 solicitudes, de las que más del 62% corresponden a modelos 100% eléctricos. Por Comunidades, más del 51% de las ayudas tienen como destino la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía.

Lo mismo sucede para la línea 2, correspondiente a las ayudas para adquirir vehículos electrificados para autónomos y empresas, entre las que ya se han solicitado el 86,2% del total del importe presupuestado, equivalente a unos 43,12 millones de euros.

De esta forma, el sector calcula que la cantidad restante permitiría aproximadamente 1.600 solicitudes adicionales y el consumo de fondos para esta línea 2 en su parte de empresas quedaría consumida el 24 de noviembre. La parte de autónomos estaba ya en lista de espera.

Al igual que sucede con las ayudas a particulares, en el caso de la línea 2 del Plan Auto+, más de la mitad del importe se divide entre Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía, con un 65% de las ayudas para modelos eléctricos puros.

EL SECTOR LLEVE MESES RECLAMANDO EL MANTENIMIENTO DE AYUDAS

Ante el balance favorable de las ayudas en el mercado y la previsión del agotamiento de los fondos, las principales patronales del sector llevan desde hace meses reclamando la continuidad en las ayudas a la compra de vehículos electrificados y garantizar su disponibilidad durante 2027, con el objetivo de consolidar el crecimiento de este mercado y evitar que la incertidumbre sobre los incentivos frene las decisiones de compra de los consumidores.

Más aún cuando estas ayudas han permitido hasta octubre consolidar de nuevo a la automoción con una previsión de cierre de año por encima de los 1,2 millones de ventas de turismos para 2026, algo que no sucedía desde época prepandemia, gracias principalmente al impulso de los electrificados con previsión de terminar cerca del 35% del mercado y con unos modelos eléctricos entre el 11-12% de la participación.

La mayor confianza de los conductores a la nueva tecnología junto al aumento considerable del precio del diésel o de la gasolina en el último año fruto de las tensiones geopolíticas derivadas de Oriente Medio, han hecho que hasta el mes de octubre se hayan matriculado en España un total de 248.343 turismos electrificados (BEV+PHEV), un 37,6% más que hace un año. Así, con el 24,6% de cuota, ya representan 1 de cada 4 unidades vendidas en 2026.

Respecto a las ventas de turismos electrificados de octubre (BEV+PHEV), se registraron 31.044 unidades y un crecimiento del 43,1% en octubre. Con una cuota del 31,5% del mercado en el mes, los turismos electrificados crecieron nueve puntos porcentuales respecto a octubre de 2025 y se situaron como la segunda opción de compra en octubre.