El sector del automóvil generará un valor agregado bruto de 120.000 millones con el Plan Auto 2030

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Plan Auto 2030 permitirá que la industria automovilística española genere un valor agregado bruto de 120.000 millones de euros de cara a 2030, frente a los 85.000 millones de euros que produce en la actualidad, es decir, un incremento de más del 40% del valor agregado bruto que deja el sector en España.

Así lo ha resaltado este martes el presidente de Anfac, Josep María Recasens, en un encuentro con medios en el que ha valorado el potencial del Plan Auto 2030, presentado la semana pasada en colaboración con el Gobierno de España, para darle un nuevo impulso a la oferta y la demanda en el sector automovilístico.

Según la patronal de los fabricantes españoles de automóviles, la parte oferta (es decir, la producción de vehículos) está en riesgo si no se cambia a lo que el mercado y la legislación piden que se cumpla. Si no se hiciera nada, se pasaría a 78.000 millones de euros de valor agregado bruto, lo que se traduce en una caída del 10% de la aportación económica del sector.

En este contexto, el plan persigue capitalizar y defender el segmento de producción de vehículos de la industria, así como incentivar otros aspectos como la industria de componentes, de gran peso en España, o el impulso de la infraestructura de recarga (para lo que se destinará un 20% del presupuesto total). En total, el plan movilizará entre 35.000 y 40.000 millones de euros de inversión pública y privada en sus cinco años de vigencia.

Asimismo, el plan ambiciona mantener la fuerza laboral del sector, que emplea a 1,9 millones de personas en España, y llevar al país a consolidar su posición como el segundo productor europeo, elevando la cifra de vehículos fabricados en suelo español hasta 2,7 millones de unidades, frente a los 2,4 millones de registros que se dan en la actualidad.

De estos 2,7 millones de vehículos, un 95% serán electrificados. Precisamente, del actual valor agregado que genera el sector automovilístico en España, más del 92% (unos 79.000 millones de euros) dependen de la cadena de valor de los vehículos de combustión interna. Para Anfac, este es uno de los principales cambios que debe ponerse en marcha desde la propia industria y las autoridades,

"Esto es una señal de alerta, porque si el mercado está virando al vehículo eléctrico, es importante que el sistema también sea capaz de transicionar a la misma velocidad que el mercado. Si no lo hacemos, toda la cadena de valor está en riesgo de desaparecer", ha pronosticado Recasens.

En cuanto al segmento de las ventas, la otra mitad del plan, las medidas girarán en torno a potenciar las infraestructuras de recarga, la movilidad y capacidad del parque móvil y la diversificación de la producción española, con la vista puesta en ampliar las exportaciones de vehículos a otros países más allá del ámbito europeo, para no depender de su actual debilidad.

UN SECTOR MÁS COMPETITIVO, PENDIENTE DE MAYOR CERTIDUMBRE

Uno de los desafíos del Plan Auto 2030 es descubrir qué debe hacer el sector para ser más competitivo a la hora de desarrollar vehículos eléctricos. Para Anfac, el plan se apoya en la importancia de capitalizar las inversiones y lograr que se reduzcan costes de producción o tecnológicos, que ya son mejores que el resto de países del entorno, frente a los costes energéticos o de I+D, que se incrementan respecto a la producción de vehículos de combustión interna.

La certidumbre en el sector a nivel europeo es otro de los aspectos que guiarán la ejecución, seguimiento y planificación presupuestaria del plan, a la espera de conocer si la Unión Europea va a flexibilizar en las próximas semanas los objetivos de emisiones de CO2 y la limitación de producción de vehículos de combustión interna de cara al año 2035.

"De momento asumimos los cometidos del Fit for 55. En caso de que haya nuevos ingredientes de flexibilidad, tendremos que adaptar el plan, pero la foto final no cambia, el camino es inequívoco", ha resumido el también presidente de Renault Iberia.

Asimismo, en cuanto a la situación política en España, Recasens se ha mostrado positivo, señalando que, ante un cambio de color de Gobierno, "lo que hay que hacer no cambia", ya que se trata de una oportunidad histórica de atraer nuevas inversiones para transformar el sector. "Esto va de tecnología, no de ideología", ha reivindicado.

"No tomemos el Plan Auto 2030 como una Biblia. Es un plan vivo y dinámico, que está abierto a cambiar y será revisado con todos los agentes implicados", ha concluido el responsable de Anfac.