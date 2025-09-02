El sector del automóvil en Italia cae un 2,7% en agosto, con 67.708 matriculaciones

Archivo - Las ventas de coches en Italia caen un 3,6% en el primer semestre, hasta las 854.690 unidades. - FIAT. - Archivo

Las ventas de híbridos enchufables se duplican, pero la electrificación en Italia sigue lejos de la media europea

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de coches en Italia cayeron un 2,7% en el mes de agosto respecto a las registradas en el mismo periodo del año pasado, hasta 67.708 unidades nuevas comercializaciones, según detalla la Unión Nacional de representantes extranjeros de vehículos de motor de Italia (Unrae, por su siglas en italiano).

Entre enero y agosto, la caída interanual se situó en el 4,1%, con un total de 1,04 millones matriculaciones frente a las 1,09 millones registradas en el mismo periodo del año pasado.

Asimismo, en el mes de agosto se mantuvo la tendencia al alza de la electrificación del mercado automovilístico italiano. Así, las ventas de modelos eléctricos crecieron un 26,9% con 3.306 nuevas matriculaciones y se duplicaron (+97%) las ventas de híbridos enchufables (PHEV) con 4.815 entregas de este tipo de modelos.

Entre enero y agosto, los modelos eléctricos han crecido un 28,7%, con 54.059 anotaciones, mientras que los híbridos enchufables se han incrementado un 67,4% con 57.227 matriculaciones.

Estos datos evidencian un crecimiento lento del mercado de los enchufables en Italia con respecto a toda Europa. Si la media europea en matriculaciones de vehículos eléctricos representa un 15,6% de las ventas de vehículos, Italia solamente se acerca a esta cifra con la suma de eléctricos e híbridos enchufables (12% de cuota), con un 4,6% de las ventas bajo motorización eléctrica hasta el mes de agosto.

Los modelos híbridos (HEV) volvieron a ser el tipo de propulsión más popular en Italia con 30.716 registros, un 8,7% más que en agosto de 2024. En la suma hasta el octavo mes de 2025, las marcas que operan en Italia han comercializado 467.042 vehículos, un 9,3% más en términos interanuales.

Por otro lado, los modelos de gasolina y diesel siguen la tendencia europea de perder ventas. En concreto, sus matriculaciones cayeron un 13,9% y un 41,4% respectivamente con 16.840 matriculaciones de modelos de propulsión gasolina por 5.480 diesel.

Entre enero y agosto, los modelos gasolina y diesel han anotado 269.128 y 101.546 entregas, lo que supone un declive del 17,5 y del 35% respectivamente en valores interanuales.

EL FIAT PANDA Y FIAT, MODELO Y MARCA MÁS POPULAR EN ITALIA

El Fiat Panda vuelve a ser un mes más el líder en ventas en las matriculaciones mensuales en Italia. En concreto, en el mes de agosto, este modelo fue entregado a 4.123 nuevos clientes por delante del Dacia Sandero (2.442 ventas) y del Jeep Avenger (2.374 unidades).

Estos datos hacen prolongar la abrumadora distancia del Panda en el acumulado de ventas hasta agosto. El modelo de la marca italiana ha anotado 74.288 ventas hasta el momento, por las 34.506 del Dacia Sandero y las 33.402 del Jeep Avenger.

Por otro lado, Fiat volvió a ser la firma más popular por octavo mes consecutivo con 6.266 ventas en agosto, con un crecimiento del 31%, al contrario que sus rivales Toyota y Volkswagen que cayeron en sus matriculaciones un 4,4% y un 7,6% en el mes con 5.677 y 4.754 ventas, respectivamente.

En la clasificación global hasta agosto, la italiana ha vendido 99.804 modelos de su marca que no evitan una caída del 9,8% hasta el momento. Le siguen Toyota, con 80.351 vehículos matriculados (-2,2%) y Volkswagen, con 75.237 coches (-5,5%).