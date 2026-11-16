El sector del coche eléctrico pide ayudas directas, permisos ágiles y una red de recarga "preparada"

Archivo - Varios puntos de carga de vehículos eléctricos - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), la Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU) y la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) han presentado a los grupos políticos una propuesta conjunta con doce compromisos para impulsar la movilidad eléctrica hasta 2030.

La primera petición del sector es acabar con la incertidumbre en la conexión a red. Las tres entidades reclaman mapas digitales de capacidad eléctrica transparentes y actualizados e integrar la movilidad eléctrica en la planificación de las redes, anticipando refuerzos allí donde la demanda futura esté acreditada.

En paralelo, proponen agilizar la tramitación con una declaración responsable homogénea en todo el país, una ventanilla única digital con acceso al catastro, silencio administrativo positivo y energización provisional mientras se completa el expediente, para que ninguna estación quede construida, pero sin suministro.

"Los próximos cuatro años serán de vital importancia en el impulso de la movilidad eléctrica. Por estos motivos, el Gobierno que salga de las urnas debe considerar a este sector como de alto valor estratégico, consolidando las medidas que han funcionado y abordando las asignaturas que aún quedan pendientes", ha subrayado el presidente de AORU, Daniel Pérez.

UNA RED DE RECARGA ACCESIBLE PARA TODOS LOS USUARIOS

El documento remitido a los grupos políticos recoge el compromiso de garantizar al usuario transparencia tarifaria conforme a AFIR, facturas que desglosen energía, aparcamiento y penalizaciones por ocupación, interoperabilidad y datos abiertos, y propone fijar una disponibilidad mínima anual del 98% por punto de recarga, que excluya causas ajenas al operador como los retrasos de la distribuidora, el robo de cableado o el vandalismo.

El documento plantea además que ningún municipio de más de 5.000 habitantes esté a más de 30 minutos de un cargador rápido, un Plan Nacional de Recarga en corriente alterna para hogares, comunidades, empresas y vía pública, y una red de alta potencia en corredores logísticos, depósitos y aparcamientos para el transporte pesado.

Para activar la demanda, las asociaciones piden ayudas a la compra sin anticipos, con descuento directo en el punto de venta cuando sea jurídicamente viable; continuidad y simplificación de las deducciones fiscales, una revisión de la fiscalidad del vehículo de empresa y compra pública basada en el coste total de propiedad.

Completan la propuesta una mesa interministerial permanente con participación de Aedive, AORU y AUVE, y un cuadro de mando trimestral oficial que mida, entre otros indicadores, los puntos de recarga realmente operativos y los tiempos medios de conexión a red.

Las tres principales asociaciones del sector subrayan que incorporar estos compromisos a las políticas públicas garantizará la estabilidad regulatoria, protegerá las inversiones realizadas y consolidará la transición de España hacia una economía descarbonizada, reindustrializada y líder en movilidad sostenible.