El sector de distribución de vehículos factura el equivalente al 7% del PIB y emplea a 390.000 personas

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MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector de la venta y reparación de vehículos alcanza una facturación cercana a los 110.000 millones de euros, equivalente a, aproximadamente, el 7% del PIB, y emplea ya a casi 390.000 personas, un 18% más que en 2018.

Así lo recoge el avance del informe 'La economía del sector de la distribución de vehículos en España', elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), servicio de estudios de la CEOE, a solicitud de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam), y que cuantifica el impacto económico del sector de la distribución en España.

El estudio muestra que se trata de un sector con una elevada capilaridad territorial, formado mayoritariamente por pymes y autónomos. El 98% de las empresas del sector automoción se dedican a las actividades de venta, mantenimiento y reparación. Su aportación directa a la generación de riqueza alcanza el 1,4% del Valor Añadido Bruto (VAB) nacional, en línea con la media europea.

Además, la relevancia del sector va más allá, ya que, según las estimaciones del IEE, cada millón de euros adicional de demanda en la actividad de la venta y reparación de vehículos genera un impacto total de 2,3 millones de euros en la economía, de los cuales 1,1 millones corresponden a valor añadido sectorial y el equivalente a 17,6 puestos de trabajo a tiempo completo, sumando efectos directos, indirectos e inducidos.

"Hablamos de cerca de 70.000 empresas presentes en todo el territorio que no solo venden y reparan vehículos, sino que tiran de muchas otras actividades como los seguros o la financiación, y sostienen empleo mucho más allá de nuestro propio sector, gracias a los nuevos modelos de negocio que nacen al calor de la movilidad", ha apuntado el presidente de Ganvam, Jaime Barea.

EMPLEO ESTABLE Y MÁS PRODUCTIVO, EN BUENAS MANOS

El avance del informe destaca también la calidad del empleo. En 2025, el 93% de los ocupados del sector tenía contrato indefinido, frente al 85% del conjunto de la economía, y el 93% trabajaba a jornada completa, frente al 86% nacional. La antigüedad media en la empresa alcanza los 10,3 años y la remuneración media creció un 19% entre 2021 y 2024, dos puntos más que la media nacional. Además, la afiliación a la Seguridad Social marcó en 2025 un máximo histórico de 358.300 afiliados.

A ello se suma una notable mejora de la productividad, que creció un 23% entre 2019 y 2023, muy por encima del 1,9% acumulado por el conjunto de la economía española desde 2019.

"Estos datos reflejan el valor de las personas que forman este sector. En plena transformación tecnológica, el conocimiento y la experiencia de nuestros profesionales siguen marcando la diferencia", ha trasladado el director general de Ganvam, Fernando Miguélez.

EL ENCARECIMIENTO DEL VEHÍCULO NUEVO FRENA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE

Por otro lado, la subida del precio de los vehículos y la mayor carga impositiva soportada por ellos se traducen en un mayor esfuerzo económico de los hogares a la hora de cambiar de coche.

Entre 2018 y 2025, el precio final estimado de un coche nuevo --el promedio de todos los canales (particular, empresa y rac) aplicados los descuentos y sumados los impuestos-- pasó de alrededor de 21.000 euros a cerca de 29.000 euros, un 40% más. En ese periodo, el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) aumentó de media más de un 60%, de 377 a 604 euros por vehículo, y el IVA estimado por automóvil subió más de 1.300 euros, hasta rozar los 5.000 euros por unidad.

Además, aunque la inflación general en España ha sido inferior a la europea desde 2015, los precios de compra de vehículos han crecido más que en la Unión Europea y la eurozona.

Precisamente, por una cuestión de renta disponible, la demanda pone el foco en el mercado de ocasión, siendo los turismos de más de 15 años los que concentran el 40% de las operaciones. La consecuencia directa es un parque cada vez más envejecido. Su edad media ha pasado de 9,2 años en 2010 a 14,6 años en 2025, un incremento cercano al 60%. De los cerca de 37 millones de vehículos de todo tipo en circulación, más del 62% supera los diez años y más del 30% rebasa los veinte, mientras que solo el 17,8% tiene menos de cuatro años.

A la luz de estas conclusiones, Ganvam insiste en la necesidad de un marco fiscal y regulatorio estable y previsible que reduzca la incertidumbre de los compradores.

En este sentido, la patronal recuerda la necesidad de hacer cumplir la Ley de Movilidad Sostenible y con ella, la puesta en marcha urgente del Plan Nacional de Renovación del Parque, que recupera los incentivos al achatarramiento para retirar los vehículos más viejos y contaminantes y apoya el acceso al vehículo de ocasión de hasta cinco años, de forma que se dinamice la demanda y se impulse la renovación del parque.