El sector de las motos espera que se les tenga "un poco más en cuenta" en el Plan Auto 2030

Archivo - Varias motos en Madrid - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor) ha valorado "muy positivamente" la puesta en marcha del Plan España Auto 2030, aunque ha reclamado que se tenga "un poco más en cuenta" al sector de las motos y los vehículos ligeros de cara a su mejora en los próximos meses.

El Plan Auto contempla un paquete de 25 medidas articuladas en torno a cinco ejes, para impulsar la industria automovilística de España, que incluye un programa de incentivos a la competitividad y la inversión del sector, ayudas para la compra de vehículos, y la puesta en marcha de un plan nacional de despliegue de infraestructuras de recarga.

"Este un plan vivo y tendrá que evolucionar y mejorar en sucesivas reuniones. Con relación al sector de la moto y los vehículos ligeros, sin afán de protagonismo, sí esperamos que se nos tenga un poco más en cuenta", ha manifestado el secretario general de Anesdor, José María Riaño, en declaraciones a Europa Press.

Pese a ello, y en líneas generales, Anesdor ha considerado que el plan presentado el pasado miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por Anfac, con el apoyo del resto de asociaciones y ministerios implicados en la automoción, representa "un buen trabajo".

"Considerando el peso del sector de la automoción en el empleo y la economía nacional, y el momento de transformación disruptiva que afrontamos, este plan tenía que hacerse sí o sí", ha añadido Riaño.

Para la patronal del sector de las motos, el parque de sus vehículos ha crecido un 20% en la última década y supone casi el 17% de las matriculaciones de vehículos en España. En un contexto de transformación de la movilidad, Anesdor defiende que la moto y los vehículos ligeros son vehículos estratégicos.

"Sin restar protagonismo al coche y vehículos mayores, el Gobierno no debe dejarlos atrás", ha resumido la asociación, que espera una mayor participación en las sucesivas mejoras del plan, una vez se ponga en marcha en 2026.