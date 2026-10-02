Séjourné (CE) celebra la producción del Dacia Spring en Eslovenia: "El 'Made in Europe' que defendemos"

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MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, ha celebrado la producción del nuevo Dacia Spring en la fábrica del Grupo Renault en Novo Mesto (Eslovenia), desde China, donde se fabricaba con anterioridad.

"En Eslovenia, la producción del Dacia Spring regresa desde China. Próximo paso: componentes europeos. Este es el 'Made in Europe' que defiendo", ha trasladado el político francés tras su visita a las instalaciones del grupo automovilístico, donde se producen otros modelos eléctricos como el Renault Twingo.

Dacia ha presentado recientemente la segunda generación del Spring, su modelo urbano 100% eléctrico, que se renueva por completo con una nueva plataforma, un diseño más robusto, mayor espacio interior, más tecnología y una batería de 27,5 kWh que permite alcanzar hasta 250 kilómetros de autonomía en ciclo mixto WLTP. Toda la gama se sitúa por debajo de los 20.000 euros.

El nuevo Spring supone el primer modelo de la ofensiva 100% eléctrica que Dacia prevé desarrollar hasta 2030, dentro de un plan que contempla el lanzamiento de cuatro vehículos eléctricos para esa fecha

Para Séjourné, el dinero público europeo debe apoyar las fábricas y empleos de la región. Sus declaraciones han coincidido con el debate en las últimas semanas de la Ley de Aceleración Industrial (IAA, por sus siglas en inglés), que ha sido impulsada por la Comisión Europea con el fin de incentivar la producción europea, especialmente en sectores de gran aportación a la industria del continente como el automovilístico.

"Tenemos la posibilidad de fabricar coches eléctricos asequibles en Europa. Detrás de esta reubicación, hay empleos, pedidos para nuestros proveedores y un futuro para nuestros centros de producción. Este es un primer paso coherente con lo que representa el 'Made in Europe'", ha resaltado el comisario europeo.

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) considera que la Ley de Aceleración Industrial (IAA) debe ofrecer "un enfoque más práctico y flexible" y ser completada por una "sólida estrategia industrial que impulse la competitividad de Europa.

Con esta propuesta sobre la mesa, son varias las compañías asiáticas que están valorando trasladar su producción a Europa con el fin de evitar los aranceles por importar sus modelos al Viejo Continente desde China.