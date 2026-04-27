Archivo - Sernauto pide medidas urgentes para mitigar el impacto del conflicto en Irán en los proveedores - UGT FICA - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) ha reclamado a la Administración la necesidad de "adoptar medidas urgentes y proporcionadas" para apoyar a la industria de proveedores de automoción ante el impacto derivado de la actual situación en Oriente Medio, marcada por un conflicto bélico que se está prolongando más de lo previsto.

La organización ha alertado de que la creciente incertidumbre geopolítica está teniendo efectos directos sobre los mercados energéticos, la logística internacional y el entorno económico global, factores que afectan especialmente a un sector altamente dependiente de cadenas de suministro internacionales y con una elevada intensidad energética.

En concreto, Sernauto señala que el encarecimiento de las materias primas, especialmente plásticos derivados del petróleo como el polipropileno o las poliamidas, junto con el aumento de los costes energéticos y logísticos, está elevando de forma significativa los costes operativos de las empresas. A ello se suman tensiones en la cadena de suministro que están afectando a los plazos de entrega y a la planificación industrial.

"La industria de proveedores de automoción está demostrando su capacidad de adaptación, pero el contexto actual introduce elementos de incertidumbre adicionales que requieren acompañamiento a las empresas. Estamos ante una situación crítica que se está alargando en el tiempo y para la cual se precisan medidas concretas y con suficiente impacto por parte de la Administración para apoyar a las empresas en el contexto actual, como las tomadas en la pandemia", ha señalado el el director general de Sernauto, José Portilla.

REBAJAS EN LOS COSTES ENERGÉTICOS Y LÍNEAS DE FINANCIACIÓN

Entre las propuestas trasladadas, Sernauto plantea la aplicación de medidas temporales para aliviar los costes energéticos, como la reducción de peajes y cargos regulados, así como la activación de líneas de financiación y avales públicos.

También solicita un marco de flexibilidad regulatoria que permita a las empresas adaptarse a una perturbación que considera de carácter temporal.

La asociación ha subrayado la importancia de anticipar la respuesta pública para acompasar las medidas al impacto real sobre el tejido industrial, recordando que la cadena de proveedores de automoción constituye un pilar estratégico para la economía española.

En este sentido, el sector facturó más de 41.200 millones de euros en 2024 en España y generó alrededor de 325.200 empleos directos e indirectos. Además, representa el tercer sector exportador del país, con un 60% de su producción destinada a mercados exteriores, cifra que asciende al 82% si se tienen en cuenta los componentes integrados en vehículos exportados.