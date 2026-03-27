Sernauto ve oportunidades en mercados como Brasil o África Occidental en el contexto arancelario global

La Comisión de Comercio Exterior de Sernauto - SERNAUTO

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Comercio Exterior de Sernauto ha celebrado su primera reunión del año, en formato híbrido, en la que ha abordado las principales tendencias del comercio internacional para el sector de proveedores de automoción, con especial foco en oportunidades en mercados clave y en la evolución del contexto arancelario global.

Durante la sesión, se ha analizado el plan de acciones de promoción internacional para 2026, que contempla iniciativas dirigidas a impulsar la presencia de las empresas españolas en mercados estratégicos, así como su participación agrupada en las principales ferias internacionales del sector, como Automechanika Estambul, Franfkurt, Shanghái o Dubái.

En este marco, la comisión ha repasado también las líneas de actuación de la iniciativa Autoparts from Spain, integrada dentro del plan, orientadas a reforzar la visibilidad internacional del sector y apoyar la generación de oportunidades comerciales para las empresas en mercados prioritarios.

Asimismo, ha hecho referencia a las acciones de prospección de mercados en África Occidental, donde recientemente se han evaluado oportunidades en países como Nigeria, Costa de Marfil, Ghana, Senegal y Camerún, una región que presenta potencial de crecimiento.

En el bloque de mercados, se analizó el potencial de Brasil como destino prioritario para la automoción. El tamaño del mercado brasileño, el mayor de América Latina, así como las oportunidades que ofrece el aftermarket y la creciente demanda de componentes de mayor valor añadido, son factores a tener en cuenta por la comisión. Asimismo, se pusieron de relieve aspectos clave para la entrada en el país, como la complejidad del sistema fiscal, y la importancia de una adecuada planificación comercial.

Por otro lado, la reunión contó con un análisis detallado de la situación actual de los aranceles en Estados Unidos, a cargo de José Manuel Freijo, representante de la Secretaría de Estado de Comercio.

En concreto, se expusieron las principales medidas adoptadas por la Administración estadounidense en materia comercial, incluyendo la imposición de aranceles a productos estratégicos como los componentes de automoción, así como sus implicaciones para las empresas exportadoras europeas en un entorno de creciente proteccionismo.

MERCOSUR, INDIA Y AUSTRALIA, NUEVOS MERCADOS

En el ámbito regulatorio, se abordó el impacto del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, cuya aplicación provisional está prevista a partir de mayo de 2026. Este acuerdo supondrá una reducción progresiva de aranceles y abre oportunidades para los proveedores europeos, especialmente en componentes de mayor valor añadido, si bien plantea retos relacionados con reglas de origen, barreras no arancelarias y condiciones de competencia.

Asimismo, se revisaron las perspectivas en otros mercados estratégicos como India y Australia, destacando tanto su potencial de crecimiento como su papel en la cadena de valor global.

En paralelo, se compartieron los últimos datos de comercio exterior del sector, que reflejan la resiliencia de las exportaciones españolas, con evolución positiva en determinados mercados europeos y destinos como Turquía, aunque con caídas en otros mercados relevantes como Estados Unidos o China.

"El actual contexto internacional obliga a las empresas del sector a reforzar su estrategia de diversificación de mercados y anticiparse a los cambios regulatorios y arancelarios", ha señalado la presidentea de la Comisión de Comercio Exterior de Sernauto, Sonia López.