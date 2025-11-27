El sindicato Asmavam denuncia una "situación crítica" en la planta de Valeo de Martos (Jaén)

Asmavam denuncia una "situación crítica" en la planta de Valeo de Martos (Jaén) - ASMAVAM

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Mandos de Valeo en Martos (Jaén), Asmavam, de la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), denuncia una "situación crítica" en esta planta andaluza debido a un "deterioro continuado" de las condiciones de trabajo de la plantilla, que se ha incrementado con la reciente subida salarial del 1,6%, muy por debajo del IPC, tras la firma del nuevo convenio colectivo que consideran "injusto y discriminatorio".

Para Asmavam, cada vez es mayor el descontento de los trabajadores de la multinacional francesa dedicada a la producción de componentes de automoción instalada en Martos (Jaén), debido a una "situación precaria" y a la "pérdida de poder adquisitivo que convenio tras convenio está padeciendo la plantilla".

La última subida salarial del 1,6% la consideran "insuficiente", pero, además, subrayan que este incremento no es "igual para todos", ya que el convenio no garantiza el 100% de la subida del 1,6% al personal de ingenieros y cuadros, "lo que supone un agravio comparativo con otros trabajadores sin justificación posible y castigando a una parte esencial del engranaje de la planta generando una brecha social".

Ante esta situación, Asmavam manifiesta una falta de transparencia por parte de la Dirección General de Valeo "sin que se haya comunicado los criterios empleados para determinar los porcentajes, y sin una información clara sobre las diferencias en las subidas salariales entre empleados que desempeñan las mismas funciones", y califica al reciente convenio de "inaceptable porque rompe cualquier principio de cohesión laboral".

A esto se suma una fuga de talento "sin precedentes". Asmavam manifiesta que en los últimos años y, especialmente, en este último, numerosos ingenieros y técnicos cualificados y, también, operarios, han abandonado la compañía ante la falta de expectativas y el deterioro del clima laboral.

El sindicato sostiene también que esta situación "está dinamitando la reputación de la compañía con un impacto social devastador para el pueblo de Martos y su comarca, cuya economía ha girado durante décadas en torno a la factoría". El modelo de gestión actual de Valeo "ignora la conciliación y el bienestar del empleado" y por este motivo desde el sindicato se pide "un cambio radical y urgente en su política laboral y en su dirección local".