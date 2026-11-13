El sindicato Fiom-CGIL pide a Stellantis garantías de producción y empleo para las fábricas italianas

Archivo - La Fiom-CGIL reclama a Stellantis garantías de producción y empleo para las fábricas del grupo en Italia - STELLANTIS - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato italiano Fiom-CGIL ha reclamado a Stellantis que concrete sus compromisos industriales con nuevas asignaciones de modelos y garantías de producción para sus fábricas en Italia, al considerar que los anuncios de inversiones y proyectos no son suficientes para asegurar el futuro de los centros de trabajo y el mantenimiento del empleo.

Bajo el argumento de que "los anuncios no hacen los volúmenes", la organización sindical ha insistido en la necesidad de abrir una discusión real sobre el futuro del grupo automovilístico en el país transalpino y de traducir los compromisos anunciados en actividad industrial efectiva.

La reclamación se produce en un contexto de dificultades para las plantas italianas de Stellantis, marcado por la caída de la producción, el recurso a medidas de regulación temporal de empleo y la incertidumbre sobre las futuras asignaciones de vehículos.

La Fiom considera que los proyectos anunciados por la compañía deben ir acompañados de calendarios concretos, inversiones y volúmenes suficientes para garantizar la continuidad de las fábricas y de la industria auxiliar.

En este sentido, el sindicato ha defendido la necesidad de reforzar la actividad productiva en Italia y de evitar que los compromisos industriales se queden únicamente en anuncios.

PREOCUPACIÓN POR LA ACTIVIDAD DE LAS FÁBRICAS ITALIANAS

La situación de los centros productivos italianos ha sido objeto de reiteradas advertencias por parte de los sindicatos.

En mayo de 2026, la Fiom calificó de "emergencia" la situación industrial de Stellantis en Italia y señaló que el grupo había perdido 122.000 vehículos vendidos en el mercado italiano entre 2020 y 2025, además de 6,1 puntos porcentuales de cuota en Europa en ese periodo.

La organización también cifró en 12.265 los puestos de trabajo perdidos en Italia durante los últimos cinco años, hasta situar la plantilla en 30.046 trabajadores.

Según sus datos, alrededor del 56% de los empleados estaba afectado por medidas de regulación temporal de empleo en el momento de presentar ese balance.

Ante esta situación, la Fiom ha reclamado nuevas producciones para los distintos centros industriales, así como inversiones en investigación y desarrollo y un mayor compromiso con la fabricación de vehículos y componentes en Italia.

Entre sus propuestas figuran nuevas asignaciones para Mirafiori, Pomigliano, Melfi y Cassino, además de garantías para las plantas de motores y transmisiones, como Termoli, Pratola Serra y Verrone.

El sindicato también ha defendido la necesidad de recuperar un proyecto industrial para la producción de baterías en Termoli, después de que Stellantis paralizara la inversión prevista para su gigafactoría.