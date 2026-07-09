Los sindicatos alemanes protestan en todo el país los posibles cierres y recortes de Volkswagen - Bernd Weibrod/dpa

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato alemán IG Metall organizó este jueves protestas en todo el país contra las amenazas de cierre de plantas y de nuevos recortes de empleo en Volkswagen, mientras el consejo de supervisión de la firma se reúne este jueves por la tarde para debatir nuevos planes de recorte de gastos para el grupo con la posibilidad de eliminar hasta 100.000 empleos en todo el mundo y con cuatro fábricas en Alemania que podrían echar el cierre de aquí a 2030.

Se espera que la reunión se prolongue hasta la noche, mientras que las protestas contra los planes de recorte de gastos han tenido lugar en más de una docena de centros.

Alrededor de 500 personas se congregaron en una manifestación en Wolfsburgo, donde el gigante automovilístico alemán tiene su sede mundial. Marcharon con bocinas y sirenas hasta el edificio de la dirección, donde más tarde se reunió el consejo de supervisión.

El consejero delegado de Volkswagen, Oliver Blume, anunció a principios de este año que estaba trabajando en un nuevo objetivo a 2030 para el grupo y que tenía la intención de endurecer significativamente las medidas de recorte de gastos.

"El contenido exacto del plan de futuro y las medidas necesarias asociadas se están debatiendo hoy entre el consejo de supervisión y el consejo de administración de Volkswagen AG", declaró un portavoz de la compañía antes de la reunión, según informa la agencia alemana DPA.

LOS SINDICATOS SE OPONEN

El sindicato IG Metall ha afirmado que se opondrá a lo que calificó de "planes brutales" por parte de la dirección de la empresa.

"Es absolutamente irresponsable la forma en que se está jugando actualmente con el futuro de las personas, la forma en que se está avivando el miedo", ha declarado la presidenta del sindicato, Christiane Benner, en la manifestación celebrada en Wolfsburgo.

"Nosotros, como IG Metall, no podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que se cierren cuatro fábricas en Alemania. No lo aceptaremos", ha resaltado.

RECORTES YA EN MARCHA

Volkswagen ya ha anunciado la supresión de 50.000 puestos de trabajo en todo el grupo en Alemania de aquí a 2030. De ellos, 35.000 corresponderán a la marca principal, y el resto a filiales como Audi y Porsche. El grupo germano expresó en marzo que con esa medida persigue el objetivo último de lograr un ahorro neto anual de más de 6.000 millones de euros en toda la compañía para final de la década.

Oliver Blume, explicó hace unos meses que la ampliación de los planes de recorte de gastos se debían al deterioro de las condiciones operativas, los aranceles, las tensiones geopolíticas o la intensificación de la competencia china, que estaban mermando sus balances.