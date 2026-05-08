Los sindicatos celebran los planes de Stellantis de ampliar su producción en España

Archivo - Cartel de la fábrica de Stellantis en Figueruelas, Zaragoza - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las divisiones de Industria de UGT y CCOO han valorado positivamente la decisión de Stellantis de ampliar su producción en España, con la previsión de fabricar modelos de Leapmotor en su planta de Villaverde (Madrid) y un nuevo vehículo SUV 100% eléctrico de la marca Opel, en colaboración con la firma asiática, en la planta de Figueruelas (Zaragoza) de cara a 2028.

En concreto, Stellantis ha acordado asignar la producción de modelos futuros de Leapmotor para el mercado europeo y global desde la sede madrileña. Allí se fabricarán varios coches de la firma asiática conforme a los requisitos del 'made in Europe'.

Asimismo, la propiedad de la planta será transferida a la filial española de Leapmotor, con quien Stellantis tiene una 'joint venture' desde 2024.

En un comunicado remitido a Europa Press, CCOO ha celebrado la alianza estratégica con Leapmotor que ha tildado como "un punto de inflexión" en la factoría de Stellantis en Madrid, poniendo fin a "años de incertidumbre y de preocupación de la plantilla".

"Hoy comienza una nueva etapa para la planta madrileña, tras años marcados por la caída de la producción y por las dudas sobre el futuro del centro", ha afirmado CCOO, que entiende que se trata de un paso decisivo para asegurar la supervivencia del centro de Villaverde.

Si bien, el sindicato ha recordado que esta decisión "debe ir acompañada de compromisos concretos", por lo que reclama a la dirección garantías de empleo para toda la plantilla, la protección de las actividades auxiliares, una inversión industrial sostenida, nuevos volúmenes de producción y un respeto íntegro a los derechos laborales.

Por su parte, la división de UGT FICA en la planta de Stellantis en Zaragoza ha aplaudido la llegada de un nuevo Opel a las líneas de producción de Figueruelas, que ha recordado que forma parte del plan industrial acordado entre la empresa y los sindicatos años atrás.

"Estamos contentos. Este hito es resultado de las negociaciones con los sindicatos y estamos preparados para producir el coche que que quieran, con la calidad que se requiere", han trasladado fuentes de UGT FICA a Europa Press.