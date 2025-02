Sindicatos esperan una "solución" para la paga de beneficios de Stellantis

Insisten en trabajar y que la multinacional "abra la mano" en busca de la "paz social"

VIGO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos de Stellantis esperan poder sentarse a negociar con la dirección del grupo automovilístico para encontrar una "solución" a la suspensión de la paga de beneficios: "La pelota queda en el tejado de la empresa".

Así lo han señalado fuentes sindicales tras conocerse el pasado lunes la decisión de la compañía de suspender de forma "indefinida" el pago de dicha remuneración después de ser condenada la firma por el Juzgado de lo Social número 2 de la ciudad olívica por "discriminar" a empleados en situación de incapacidad temporal al reducirles esta paga.

En concreto, el secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.) en Stellantis, Daniel Costas, ha reivindicado que la paga "se peleó" a nivel europeo para incrementar el salario anual de los trabajadores, por lo que "no es una buena noticia" que los empleados se queden sin ella.

Él ha indicado que el acuerdo alcanzado (y ahora suspendido) entre sindicatos y Stellantis "no era un pacto", ya que venía redactado de Francia y decía: "si la queréis (la paga de beneficios), es así; si no la queréis, no es así".

"Nosotros ya cuando fue la denuncia ya transmitimos que esto podía pasar", ha insistido, explicando que dentro del acuerdo había una cláusula que indicaba que si alguno de los puntos era denunciado, el acuerdo podía quedar sin vigencia.

"Hay que sentarse y trabajar para ver si podemos recuperarla. Luego ya queda la pelota en el tejado de la empresa. No es una paga consolidada. Son ellos los que tienen que abrir un poco la mano para la paz social, porque afecta muchísimo a la plantilla", ha sentenciado Costas, que no ha querido entrar a valorar si la denuncia "tiene razón o no" porque, a su juicio, "en parte la tiene, ya que beneficia a la clase trabajadora", pero "perder la paga de golpe es un problema serio".

"LAMENTABLE DECISIÓN"

Desde UGT, Asier Sanz ha considerado "lamentable" la decisión de la CUT de recurrir el acuerdo ante la justicia, ya que preveía que esto podía suceder. "Todo Stellantis España se va a quedar sin acuerdo. Ya se sabía que eso podía pasar porque un punto del acuerdo ya lo contemplaba", ha recordado.

Sanz ha subrayado que su sindicato continuará trabajando para que los trabajadores no se queden sin esta paga, pidiendo una reunión con la dirección de Stellantis "lo antes posible" para solucionar la situación.

También ha explicado que pese a haber sido recurrido en Stellantis Vigo, al ser el mismo acuerdo para toda España, la suspensión de la paga afecta a la red comercial y al resto de fábricas nacionales (Zaragoza y Madrid).

"CLÁUSULA ABUSIVA"

Vitor Mariño, de la CUT, ha recordado que el acuerdo pactado entre la empresa, UGT, CC.OO. y SIT contenía una "cláusula abusiva" que así lo determinó también la justicia (tras la denuncia de la CUT).

"Es curioso que la empresa y los firmantes, que aquí es una cuestión mutua, no solo culpa de la empresa, sino también los firmantes, pues decidan suspender la paga cuando el propio acuerdo establece que si alguna cláusula es tocada por la justicia pues que el acuerdo podrá reorganizarse. Lo que dice la justicia es que las maternidades, paternidades y incapacidades temporales de origen laboral no se tienen en cuenta a efectos de reducir el computo para el cobro de la paga beneficios y dice que también hay que tener la misma consideración para las bajas de origen común", ha destacado.

Mariño ha dicho que la "columna vertebral" del acuerdo y el cálculo de la paga "no se toca". Para él, los resultados del grupo en 2024 "no son los esperados", por lo que la paga de beneficios "con o sin demanda" este año "iba a ser muy difícil".

"La única manera de solucionar esto es que el grupo vuelva a tener beneficios obscenos y vuelva a querer hacer un reparto de dividendos", ha apostillado, asegurando que empresa y firmantes "están tratando de argumentar una situación en base a esta sentencia que era sobrevenida" que era, a su juicio, que los trabajadores "ya no iban a percibir paga de beneficios".