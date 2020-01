Sindicatos de Michelin advierten de movilizaciones al ver "injusta" la oferta de convenio

Publicado 17/01/2020 14:39:56 CET

Sindicatos de Michelin advierten de movilizaciones si la dirección no cambia su "injusta" oferta de convenio.

CCOO, CSIF, UGT y USO se concentran en Vitoria y reclaman mejoras salariales y la reincorporación de trabajadores eventuales

Representantes de CCOO, CSIF, UGT y USO de las fábricas de Michelin en Vitoria-Gasteiz, Aranda de Duero, Valladolid y Lasarte han advertido a la dirección de la empresa de que iniciarán un calendario de movilizaciones si no da un "giro" en su oferta de renovación del convenio colectivo, que consideran "injusta".

Estos sindicatos, que se han concentrado este viernes frente a la factoría de la empresa en Vitoria, han reclamado a la dirección que mejore su oferta de incremento salarial; que anule el aumento de la jornada laboral; y que reincorpore a los 70 trabajadores a los que no ha renovado su contrato eventual.

La propuesta planteada hasta este viernes por la dirección contemplaba un incremento salarial del 2,5% para los cuatro años de vigencia del convenio, aunque en un nuevo encuentro de la mesa de negociación celebrada este viernes, la compañía ha ofrecido un 0,5% de subida adicional no consolidable, según han informado los sindicatos en un comunicado.

Desde la dirección también se ha propuesto un aumento de la jornada anual de ocho horas productivas para el sistema de cinco equipos, "retoques" en la prima de resultados, diversas mejoras en el área social y avances en la participación de los representantes sociales en temas como salud laboral o subcontratación.

Estas organizaciones han asegurado que en la reunión de este viernes, la dirección les ha anunciado que esta es su última oferta, y que permanece a la espera de la respuesta sindical, a lo que CCOO, CSIF, UGT y USO han contestado con un rechazo "rotundo" a la oferta.

Los sindicatos, que consideran que puede existir "margen suficiente" para la negociación y para poder llegar a un acuerdo, han trasladado a la Dirección de Michelin que para que exista un acuerdo de convenio colectivo debe haber un incremento salarial "mayor" y "sin dar por perdido el año 2019".

Además, han reclamado que se retire el aumento de jornada productiva; que se incremente la prima de disponibilidad; que se reduzcan los plazos del salario de ingreso; y que se recupere la garantía en la continuidad del empleo eventual y la aplicación del contrato de relevo.

Estos sindicatos han denunciado que la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que anula la posibilidad de encadenar injustificadamente contratos eventuales, ha condicionado "negativamente" la negociación del convenio.

CCOO, CSIF, UGT y USO han asegurado que la reincorporación inmediata de las 70 personas a las que Michelin no ha renovado sus contratos es una "prioridad absoluta". También han reclamado la

recuperación de la cláusula que garantizaba la continuidad

en el empleo, y la realización de contratos indefinidos "en el menor tiempo posible".

"Sin garantía en el empleo no habrá acuerdo", han advertido los sindicatos, que esperan un "giro" en la propuesta de la Dirección de Michelin, a la que han reclamado que "asegure la continuidad del empleo eventual y el reingreso inmediato del personal no

renovado". Las organizaciones han avisado a la empresa de que, en caso de que no acepte estas demandas, iniciarán un calendario de movilizaciones.