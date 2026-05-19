Sindicatos de Renault se reúnen el miércoles para decidir la estrategia ante el bloqueo del convenio

Archivo - Interior de la factoría vallisoletana de Renault. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con representación en la comisión negociadora del convenio de Renault se reunirán el miércoles, 20 de mayo, para decidir la estrategia a llevar a cabo tras el bloqueo en las conversaciones con la empresa.

Las organizaciones sindicales han llevado a cabo durante los últimos días asambleas con los trabajadores para pulsar su opinión sobre las medidas a llevar a cabo para intentar avanzar en las negociaciones.

Así, en el encuentro, los sindicatos abordarán si llevan a cabo medidas de presión y cómo tratarán de retomar la negociación con la Dirección de Renault después de que las negociaciones se bloquearan ante la negativa de los representantes de los trabajadores a aceptar una propuesta de la empresa y que ésta dejara en suspenso la adjudicación de vehículos para las plantas españolas y presentara otra a la baja.

Ante esta situación y tras consultar con sus afiliados, las organizaciones que cuenta con representación en la comisión negociadora del convenio pretenden reunirse para consensuar una estrategia en unidad de acción, han informado a Europa Press fuente sindicales.

En las asambleas celebradas, los trabajadores han expresado mayoritariamente su negativa a aceptar la penúltima propuesta de la empresa (antes de la que conllevaba la suspensión de la adjudicación de nuevos modelos) y tratar de mejorarla e incluso se ha puesto sobre la mesa llevar a cabo medidas de presión como paros y una huelga.

NO COLABORACIÓN

Estas cuestiones serán las que se abordarán en un encuentro que se celebra tras la petición de una buena parte de los sindicatos de no colaborar con la empresa como no realizar horas extraordinarias o limitar cambios voluntarios entre factorías, según señala el Sindicato de Cuadros y Profesionales (SPC) en un comunicado recogido por Europa Press.

La organización ha apuntado que la participación voluntaria en actuaciones destinadas a suplir los efectos de dichas medidas "debilita" la capacidad negociadora y reduce la eficacia de las acciones planteadas democráticamente por la representación social.

"Aunque cada trabajador es libre de adoptar sus propias decisiones, resulta evidente que este tipo de colaboraciones extraordinarias favorecen la normalización de la producción en un momento en el que precisamente se pretende visibilizar la importancia del esfuerzo diario de la plantilla", ha añadido.

Además, SCP hace un llamamiento "a la reflexión, al compromiso colectivo y al respeto" hacia las decisiones adoptadas en el marco sindical y democrático ante el objetivo común de "mejorar" las condiciones laborales y "defender" los derechos de toda la plantilla.

Las principales demandas de las organizaciones sindicales se basan en demandas salariales al considerar que se deben incrementar los salarios después de la pérdida de poder adquisitivo y los esfuerzos realizados por la plantilla, además de otros temas relacionados con flexibilidad.