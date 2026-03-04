Sixt incrementó un 17,2% su beneficio neto en 2025 y elevará un 18,5% el dividendo

Archivo - Sixt incrementó un 17,2% su beneficio neto en 2025 hasta 385,7 millones de euros - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La firma alemana de alquiler de vehículos Sixt obtuvo un beneficio neto de 285,8 millones de euros en 2025, lo cual supone un 17,2% más que los 243,9 millones de euros del ejercicio anterior, según las cuentas anuales publicadas por la compañía.

La compañía se anotó unos ingresos "récord" en 2025, llegando a facturar 4.280 millones de euros, un 8,7% más en términos interanuales.

El beneficio antes de impuestos aumentó un 19,5%, hasta los 400,5 millones de euros, en comparación con los 335,2 millones de euros de 2024.

"2025 fue un año sólido para Sixt. Logramos ingresos récord una vez más y aumentamos nuestra rentabilidad en casi un 20%. Esto se debió a una disciplina constante en la gestión de la flota, la expansión de nuestro segmento premium y las inversiones estratégicas en tecnología. Este enfoque debe continuar con la misma claridad, disciplina y moderación en un entorno que, sin duda, seguirá siendo volátil, para lograr un crecimiento rentable y sostenible", ha expresado el codirector ejecutivo de Sixt, Alejandro Sixt.

Sixt logró sus mejores resultados de ventas en Norteamérica, con unos ingresos que aumentaron un 4,1% sobre el curso pasado, hasta los 1.400 millones de euros. Igualmente, en el mercado europeo (excluida Alemania) la firma creció un 12,6%, hasta los 1.700 millones de euros. En tanto, Alemania contribuyó "sustancialmente" al crecimiento del grupo, al registrar un aumento del 2,8%, hasta los 1.200 millones de euros, ha indicado la empresa.

El Consejo de Administración de Sixt ha propuesto un dividendo de 3,20 euros por acción ordinaria y 3,22 euros por acción preferente, con un aumento del 18,5% sobre el año pasado.

MAYOR CRECIMIENTO RENTABLE EN 2026

A pesar de la incertidumbre geopolítica y las previsiones macroeconómicas moderadas, Sixt espera alcanzar un nuevo récord de ingresos de entre 4.450 y 4.600 millones de euros en 2026, así como un margen Ebit cercano al 10%.

"Sixt continuará con su estrategia en 2026. Además de la implementación constante de su estrategia premium, las inversiones en tecnología y automatización, y el crecimiento en todos los segmentos regionales con una gestión de flotas rigurosa y, en tiempos de volatilidad, aún más disciplinada, que garantiza una alta utilización y una rentabilidad estable", ha reportado la compañía.