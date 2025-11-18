Skoda se adentra en el mercado de Arabia Saudí para reforzar su presencia en Oriente Medio - SKODA

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Skoda Auto, marca del grupo Volkswagen, ha llegado a un acuerdo con Samaco Motors, una empresa del grupo Al Nahla que lleva más de 15 años representando a otras marcas del Grupo Volkswagen en el país, para iniciar la comercialización de sus vehículos en el mercado de Arabia Saudí.

Skoda, con esta colaboración, introducirá en el mercado saudí una completa gama de modelos que incluirá sus vehículos Octavia, Superb, Karoq y Kodiaq, junto con el SUV Kushaq y la berlina Slavia (a partir de 2026).

La entrada de Skoda Auto en Arabia Saudí supone el siguiente paso estratégico en Oriente Medio. En la primera mitad de 2025, el fabricante de automóviles entró en el mercado de Omán, reinició sus operaciones en Catar y abrió dos nuevos concesionarios de última generación en los Emiratos Árabes Unidos.

La compañía espera que con la llegada al mayor mercado de Oriente Medio pueda conseguir unas ventas anuales cercanas "al millón de vehículos en 2030".