Archivo - Skoda consigue su mejor resultado histórico en el primer trimestre del año tras ganar 660 millones - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Skoda Auto registró en el primer trimestre un beneficio operativo de 660 millones de euros, lo que supone el mejor resultado en un primer trimestre en la historia de la compañía, tras crecer un 20,9% sus cifras con respecto al primer trimestre.

En el plano financiero, Skoda registró unos ingresos de 7.900 millones de euros, un 9,1% más, mientras que el margen operativo se situó en el 8,3%, frente al 7,5% del año anterior.

Por otro lado, el flujo de caja neto alcanzó los 867 millones de euros, con un incremento del 64,4%, impulsado por la disciplina de costes y las sinergias dentro del Grupo Volkswagen.

El consejero delegado de la compañía, Klaus Zellmer, ha destacado que estos resultados permiten a la marca consolidar el impulso logrado en 2025 y alcanzar "un hito" al convertirse por primera vez en la segunda marca más vendida en Europa, en un contexto de elevada competencia.

"Hemos mantenido el fuerte impulso de un 2025 récord durante el primer trimestre de 2026, lo que nos ha permitido alcanzar el mayor beneficio operativo del primer trimestre en la historia de Skoda Auto. Por primera vez, Skoda se ha convertido en la segunda marca de automóviles más vendida de Europa, un hito del que podemos estar orgullosos en un mercado altamente competitivo", ha mostrado Zellmer.

Por su parte, el responsable de Finanzas, IT y Asuntos Jurídicos, Holger Peters, ha subrayado la solidez del modelo de negocio y la capacidad de la compañía para combinar crecimiento con rentabilidad en un entorno de transformación del sector.

SEGUNDA MARCA EN EUROPA

Igualmente, la marca destaca haberse convertido en la segunda marca de automóviles más vendida en Europa durante el primer trimestre de 2026 por detrás de Volkswagen, tras registrar un crecimiento sostenido tanto en entregas como en resultados financieros, según ha informado la compañía.

En concreto, el fabricante entregó 222.500 vehículos en Europa (UE-27+ Islandia, Suiza, Noruega y Reino Unido), lo que supone un incremento del 17,1% interanual y le permite escalar hasta la segunda posición en el ranking del continente, de acuerdo con datos de la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles. A nivel global, las entregas alcanzaron las 271.900 unidades, un 14% más que en el mismo periodo del año anterior.

El impulso de la marca se apoyó especialmente en la buena acogida de sus modelos eléctricos, así como en una gama renovada y en la fortaleza de sus principales mercados europeos.

En concreto, las entregas de vehículos electrificados experimentaron un notable avance en el trimestre, con un total de 63.200 unidades (+71,4%). Dentro de este segmento, los vehículos 100% eléctricos casi duplicaron sus cifras, hasta las 51.800 unidades (+91,9%).

Modelos como el Elroq y Enyaq se situaron entre los eléctricos más vendidos en Europa, ocupando la segunda y quinta posición, respectivamente. En conjunto, los modelos electrificados representaron el 27,3% de las entregas en el continente.

En paralelo, la compañía continúa avanzando en su estrategia de electrificación con el desarrollo de nuevos modelos, entre ellos los futuros Epiq y Peaq, con los que prevé ampliar su gama de vehículos eléctricos en los próximos meses.

Asimismo, el fabricante ha reforzado su capacidad industrial con la apertura de una nueva nave de montaje de sistemas de baterías en su planta de Mladá Boleslav (República Checa), consolidando su papel dentro del ecosistema industrial del Grupo Volkswagen.