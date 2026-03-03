Solarig y Tesla cierran un acuerdo único de proveedor de servicio certificado para baterías en Chile

El director de O&M en Latinoamérica de Solarig, Manuel Macías - SOLARIG

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Solarig ha firmado un acuerdo estratégico para convertirse en Proveedor de Servicio Certificado (Certified Service Provider) para los sistemas de almacenamiento energético por baterías (BESS, por sus siglas en inglés) de Tesla en Chile "reforzando su liderazgo como uno de los actores más relevantes en la Operación y Mantenimiento (O&M) de activos renovables", ha informado la compañía en un comunicado.

De esta manera, Solarig se encargará de mantener los exigentes indicadores de los Megapack 2 XL BESS de Tesla en el país, que según ha señalado, es "la tecnología más puntera y confiable en el mercado del almacenamiento energético".

Solarig ha afirmado que con esta operación se consolida como uno de los principales actores en Operación y Mantenimiento (O&M) de activos renovables en el mundo, donde ya suma una cartera con 15 GW, de los cuales casi 8 GW corresponden al mercado latinoamericano, donde es el primer actor por activos bajo gestión. La compañía cuenta con una experiencia de 10 años en Chile y gestiona casi 3 GW en activos de alta tensión (HV), fotovoltaicos, eólicos y BESS.

Además, ha apuntado que, además, se posiciona como el líder en almacenamiento energético en Chile. Con una cartera a nivel global de 1,3 GW de potencia nominal y 4,2 GWh de almacenamiento de electricidad renovable, Solarig ha apuntado que la compañía es hoy uno de los principales operadores independientes de O&M y el cuarto mayor actor global en la gestión de activos solares, según Wood Mackenzie.

Su cartera de activos, así como su experiencia en operación con una metodología basada en la digitalización, la analítica avanzada, la alta disponibilidad operativa y la colaboración estructurada con los principales fabricantes de equipos del mercado lo convierten en "un actor de primer nivel en el mercado global de las renovables", ha asegurado.

El director de O&M en Latinoamérica de Solarig, Manuel Macías, ha afirmado que están "orgullosos" de poder asociarse con Tesla, "el proveedor de tecnología más avanzado del mundo y de referencia en múltiples sectores, incluido el de almacenamiento de electricidad.".

"Este acuerdo en Chile es un paso más en la consolidación en el país como proveedor de servicios para activos renovables líder, una actividad avalada por los más de 10 años de experiencia en el país y los 150 profesionales que trabajan localmente. Nuestro objetivo es ahora fortalecer estos acuerdos con proveedores de primer nivel y extenderlos en toda Latinoamérica, donde contamos con una importante presencia en países como Perú o México, entre otros", ha señalado.