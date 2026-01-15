Solo el 2,3% de los coches que circulaban por Europa en 2024 eran 100% eléctricos, según ACEA

Archivo - Vehículo eléctrico - ACEA - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los vehículos eléctricos representan tan solo el 2,3% de los turismos en las carreteras de la Unión Europea, a pesar de ser la tercera opción más popular para los compradores de coches nuevos, acaparando casi el 17% de las matriculaciones en el bloque comunitario en 2024.

Este dato "subraya la importante brecha que aún queda por alcanzar para lograr una movilidad generalizada de cero emisiones", según ha apuntado la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (Acea) en un informe divulgado este jueves.

La cuota de vehículos eléctricos solo es superior al 4% en seis países de la Unión Europea, con Dinamarca a la cabeza (donde representan el 12,1% del mercado.

La propulsión dominante continúa siendo la gasolina, que motoriza casi la mitad de los vehículos que circulan por la Unión Europea (el 49,2% del total), seguido por los coches de diésel (que suman más del 38% del total).

El mercado de coches híbridos ya alcanza el 5% de media en el conjunto de la Unión Europea, de nuevo con importantes diferencias por países, con apenas un 0,2% de cuota de mercado en República Checa o hasta un 9% en Luxemburgo o 7,8% en Irlanda.

EDAD MEDIA DE 12,7 AÑOS

En total, al cierre de 2024, había más de 293 millones de vehículos, entre turismos, buses o vehículos comerciales ligeros, lo que equivale a un incremento de la flota del 1,5% respecto a 2023. En cuanto a los turismos en las carreteras europeas, estos eran el 87% del parque automovilístico, hasta sumar casi 256 millones de unidades lo que supone un incremento del 1,4% respecto al año anterior. Casi todos los países de la UE experimentaron una expansión de su flota, siendo Letonia el que registró el mayor crecimiento (+9,2%).

La edad media de estos coches era de 12,7 años, con grandes diferencias entre países, como el caso de Grecia, que cuenta con un parque automovilístico más envejecido (17,8 años de media) o Luxemburgo, con el parque más joven (de 8,2 años de antigüedad).

De su lado, la edad media de los vehículos comerciales ligeros en la UE era de 12,9 años. Entre los cuatro mercados más grandes de la UE, Italia contaba con la flota de furgonetas más antigua (15 años), seguida de cerca por España (14,7 años) y Francia (11,2 años).

EDAD MEDIA DE 14 AÑOS EN ESPAÑA

En cuanto a datos de España, ACEA calcula que había más de 26 millones de turismos circulando por las carreteras del país en 2024, con una edad media de antigüedad del parque movil que llega a los 14,5 años.

Por motorización, los vehículos eléctricos apenas representaban el 0,8% del parque automovilístico español, por detrás de los híbridos enchufables (1%) y los híbridos (que son el 6% del total). En España destaca que hay más turismos diésel que de gasolina (con una cuota de mercado del 52,4% frente al 39,2% respectivamente).