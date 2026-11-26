Solo dos de cada diez españoles quieren tener coche en propiedad en el futuro, según Amovens - AMOVENS

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Solo el 18,8% de los españoles apuesta por tener un coche en propiedad en el futuro, frente al 81,2% que prefiere combinar diferentes medios de transporte o acceder a un vehículo únicamente cuando lo necesita, según el primer estudio sobre hábitos de movilidad y uso del coche en España en 2026 elaborado por Amovens.

El informe, realizado por esta empresa especializada en el alquiler de coches entre particulares, refleja un cambio en la relación de los ciudadanos con el automóvil, en la que la propiedad pierde peso frente a fórmulas de acceso más flexibles.

En concreto, el 48,8% de los encuestados prefiere combinar distintas soluciones de transporte, mientras que el 32,4% opta por disponer de un coche únicamente cuando lo necesita. De esta forma, el vehículo continúa teniendo un papel relevante en los desplazamientos, aunque no necesariamente como un bien que deba mantenerse en propiedad.

"El debate sobre la movilidad ya no es simplemente si queremos tener coche o no, sino qué papel queremos que tenga en nuestra vida", ha explicado el consejero delegado de Amovens, Alberto Bajjali, quien considera que los ciudadanos valoran cada vez más la posibilidad de elegir entre distintas alternativas y adaptar sus desplazamientos a cada momento.

DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES

El estudio también identifica diferencias en las preferencias de movilidad según el género. Así, el 53,7% de las mujeres apuesta por combinar distintas soluciones de transporte, frente al 43% de los hombres.

Por su parte, el acceso puntual a un vehículo tiene mayor peso entre ellos, con un 36,8%, frente al 28,7% de las mujeres. La propiedad del automóvil es la opción menos elegida en ambos grupos: representa el 20,2% entre los hombres y el 17,6% entre las mujeres.

En conjunto, las alternativas que no dependen exclusivamente de tener un coche en propiedad concentran el 82,4% de las preferencias de las mujeres y el 79,8% de las de los hombres.

MADRID Y VALENCIA, A LA CABEZA DE LA MOVILIDAD FLEXIBLE

Por comunidades autónomas, Madrid registra el mayor porcentaje de preferencia por alternativas a la propiedad del coche, con un 89,9%, seguida de la Comunidad Valenciana, con un 84,4%.

A continuación figuran Canarias, con un 78,5%; Cataluña, con un 77,3%, y Andalucía, con un 64,1%, según los datos de las cinco comunidades analizadas.

No obstante, las fórmulas preferidas varían en función del territorio. En Madrid y Andalucía destaca la combinación de distintos medios de transporte, con porcentajes del 56,6% y el 53,8%, respectivamente. En Canarias, por su parte, el 57,1% de los encuestados prefiere acceder a un coche únicamente cuando lo necesita.

El estudio apunta así a un modelo de movilidad en el que conviven la propiedad del automóvil, el alquiler puntual, el uso compartido y otros medios de transporte, en función de las necesidades de cada usuario.

En este contexto, Amovens considera que el alquiler de vehículos entre particulares constituye una alternativa para quienes necesitan disponer de un coche de forma ocasional sin asumir los costes y responsabilidades asociados a su propiedad.