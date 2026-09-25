Sordo (CCOO) traslada tranquilidad a la plantilla de Renault y avala pactos para blindar el sector

El secretario general de CCOO, Unai Sordo - Gustavo Valiente - Europa Press

BURGOS 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha lanzado este viernes un mensaje de calma ante la coyuntura que atraviesa el sector de la automoción en Europa, como las plantas de Renault en Castilla y León donde se han anunciado paros temporales de producción.

El líder sindical ha confiado en la fortaleza del tejido industrial español para amortiguar el impacto de esta parada técnica. Durante su intervención este viernes en la capital burgalesa donde CCOO ha celebrado el 50 aniversario de la Asamblea de Burgos, Sordo ha remarcado que España parte de una posición "sólida para liderar la transición" hacia el vehículo eléctrico e híbrido dentro del continente.

Y para no perder ese tren, ha vuelto a tender la mano de la organización para cerrar todos los acuerdos que resulten necesarios con las empresas y primar la llegada de nuevos proyectos y el mantenimiento del empleo en las fábricas.

El secretario general de CCOO ha enfatizado la urgencia de proteger no solo las plantas de ensamblaje final, sino toda la cadena de valor de los vehículos y ha considerado "indispensable" que el país capture inversiones estratégicas en áreas clave, como la fabricación de baterías y componentes, para evitar dependencias externas y asegurar la viabilidad industrial a largo plazo.

Asimismo, ha reivindicado la necesidad de los países occidentales en materia comercial para frenar la entrada masiva de automóviles asiáticos. Sordo ha abogado por regular con mayor firmeza las importaciones y poner coto a la competencia desleal.