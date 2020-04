S&P rebaja el rating de Renault hasta 'BB+' y le asigna una perspectiva 'negativa'

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación crediticia S&P Global ha rebajado el rating de Renault en un escalón, hasta situarlo en 'BB+', al tiempo que le ha asignado una perspectiva 'negativa' por el impacto del coronavirus Covid-19 en las ventas de automóviles, según ha informado en un comunicado.

La calificadora de riesgos ha explicado que el impacto de la pandemia se suma al riesgo que ya de por sí existía al requerir la Unión Europea una reducción en las emisiones de carbono. Antes de que emergiese el virus, S&P pronosticaba que las ventas de automóviles permanecerían "deprimidas" en 2020 y 2021. En cambio, ahora estima que se contraerán un 15% este año y repuntarán entre un 6% y un 8% en 2021.

La agencia espera que el margen Ebitda de Renault caiga hasta el 3% en 2020, más de tres puntos inferior al dato de 2019, y que la generación de flujo de caja sea negativa en 2.000 o 3.000 millones de euros.

Asimismo, ha alertado de que rebajara la nota si el margen Ebitda no repunta hasta el entorno del 6% para 2022 o si la ratio entre el flujo de caja y la deuda no supera el 15%. Si se mejoran estas métricas antes de 18 meses, la perspectiva podría mejorar hasta 'estable', pero no se cambiará la nota crediticia.